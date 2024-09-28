В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

На железнодорожном мосту в районе города Кинель произошел взрыв, движение поездов на этом участке временно остановлено, сообщила пресс-служба правительства Самарской области в своем телеграм-канале.

В результате «сильного хлопка», говорится в сообщении, повреждены «островки безопасности» на мосту. Сами железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет, заявила пресс-служба правительства региона.

Руководство Куйбышевской железной дороги, в свою заявило о приостановке движения поездов на перегоне между 94-м и 103-м километрами «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло, подчеркнули в пресс-службе железной дороги.

10 сентября в Белгородской области с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового поезда. Причиной происшествия на железной дороге было названо «незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта». О пострадавших не сообщалось.

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