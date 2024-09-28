ГУР Минобороны Украины объявило об убийстве в Подмосковье полковника армии РФ, готовившего операторов дронов
ГУР Минобороны Украины заявило, что 27 сентября в подмосковной Коломне был убит полковник российской армии Алексей Коломейцев.
В сообщении, распространенном ГУР, говорится, что Коломейцев «руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности „Шахедов“, а также персонала по обслуге БПЛА».
В ГУР Коломейцева назвали «военным преступником», непосредственно причастным к полномасштабному вторжению в Украину.
«Громадське» со ссылкой на источник в силовых структурах Украины сообщает, что убийство Коломейцева было совместной операцией ГУПР и «местного движения сопротивления». «Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления», — заявил собеседник издания.
Российские правоохранительные органы сообщения об убийстве в Коломне на момент публикации новости не комментировали.