ГУР Минобороны Украины объявило об убийстве в Подмосковье полковника армии РФ, готовившего операторов дронов

ГУР Минобороны Украины заявило, что 27 сентября в подмосковной Коломне был убит полковник российской армии Алексей Коломейцев.

В сообщении, распространенном ГУР, говорится, что Коломейцев «руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности „Шахедов“, а также персонала по обслуге БПЛА».

В ГУР Коломейцева назвали «военным преступником», непосредственно причастным к полномасштабному вторжению в Украину.

«Громадське» со ссылкой на источник в силовых структурах Украины сообщает, что убийство Коломейцева было совместной операцией ГУПР и «местного движения сопротивления». «Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления», — заявил собеседник издания.

Российские правоохранительные органы сообщения об убийстве в Коломне на момент публикации новости не комментировали.

Хроника войны. 28 сентября 2024 года

Война Девятьсот сорок восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 28 сентября 2024 года

Война Девятьсот сорок восьмой день. Хроника «Медузы»