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новости
Оператор дронов, пекарь, медсестра — украинки, получившие тяжелые ранения во время войны. Теперь они проходят реабилитацию. Фотографии
08:48, 30 сентября 2024
Источник: Meduza
Оператор дронов из 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов с позывным «Ада» в центре реабилитации и протезирования Superhumans во Львове. 28 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
6 сентября военный автомобиль, которым управляла «Ада», наехал на противотанковую мину. Военнослужащая получила тяжелые ранения ног
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Николай Граднов-Савицкий — ветеран «Азова», лишившийся обеих ног и побывавший в российском плену. Николай и его жена Катерина пытаются привлечь внимание к тому, что еще многие украинцы, включая защитников «Азовстали», остаются в плену. Градновы-Савицкие, в частности, участвовали
в акции
украинской делегации на Венецианском кинофестивале. На фото Николай и Катерина на крыше центра реабилитации и протезирования Superhumans. 28 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Елена жила и работала в Константиновке Донецкой области. 1 июня 2024 года в результате российского ракетного удара она лишилась ноги
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Елена, которая до ранения пекла хлеб для военных, теперь проходит реабилитацию в центре Superhumans. 28 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Виктория — медсестра детской больницы «Охматдет» в Киеве. Она была ранена 8 июля 2024 года, когда российские войска нанесли по больнице
ракетный удар
. Сейчас Виктория находится в центре Superhumans. 28 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Военнослужащий ВСУ, потерявший обе ноги, с женой и ребенком в центре Superhumans во Львове. 28 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
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