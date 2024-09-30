Путин подписал указ о призыве на срочную службу. В армию собираются забрать 133 тысячи россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу.

В период с 1 октября по 31 декабря 2024 года на военную службу собираются отправить 133 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Этим же указом Путина увольняются люди, проходившие военную службу и отслужившие установленный срок.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что те, кто будет призван на военную службу в рамках осеннего призыва «не будут привлекать к выполнению задач в зоне проведения спецоперации ( )» в так называемых новых регионах России — на оккупированных войсками РФ украинских территориях.

Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, по прежнему будут бумажными, а не электронными повестками, заявил Цимлянский. В апреле 2024 года было объявлено, что рассылка электронных повесток начнется 1 ноября. В середине сентября в трех регионах России (Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл) в тестовом режиме заработал сайт Единого реестра воинского учета, где, в частности, можно проверить наличие повестки.

Призывники, по словам Цимлянского, смогут в досудебном порядке обжаловать решения призывных комиссий. Подать жалобу, по его словам, можно в электронном виде через «Госуслуги», а также в МФЦ «в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина».

В предыдущий, весенний, призыв на срочную службу планировали призвать 150 тысяч граждан России. Владимир Цимлянский 30 сентября заявил, что план весеннего призыва был в целом выполнен.

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