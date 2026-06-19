Сестра Мишустина хранит миллиарды на счетах, а ее бывший (фиктивный) муж владел компанией, перевозящей военные грузы для Украины Главное из расследования центра «Досье»

Дмитрий Астахов / ТАСС / Profimedia

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталия Стенина в 2022 году разместила в Газпромбанке 12 миллиардов рублей на депозите, выяснил центр «Досье». Только на процентах по вкладу, следует из данных утечек информации, которые изучили журналисты, Стенина заработала миллиард рублей. Годом ранее в том же Газпромбанке на счету у нее лежало шесть миллиардов рублей.

На официальном месте работы (Стенина с 2017 года числится директором по рекламе в компании «Текадом», входящей в группу Эмина Агаларова) сестра Мишустина получает, по данным утечек, от 25 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. При таком доходе ей потребовалось бы 15 тысяч лет, чтобы накопить сумму, отправленную на депозит.

В 2013–2015 годах Стенина также получила 10,1 миллиона долларов от частной группы UFG, в которой партнером во время перерыва в госслужбе был Мишустин. Но и это в десятки раз меньше депозита.

Что было известно об активах сестры Мишустина

«Русская служба Би-би-си»: сестра премьер-министра Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

Что было известно об активах сестры Мишустина

«Русская служба Би-би-си»: сестра премьер-министра Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

«Досье» напоминает, что Стенина с 2008 по 2020 год была замужем за Александром Удодовым, бизнесменом, связанным с Мишустиным. Вероятно, этот брак был фиктивным, выяснили журналисты. Утечки свидетельствуют, что и после официального развода Стенина продолжила жить со своим первым мужем и отцом ее двоих детей, Сергеем Стениным. Он пользовался автомобилями, принадлежащими формально бывшей жене и бывшей теще, и был зарегистрирован в тех же квартирах, что и Наталия Стенина.

Сын Стениных Михаил публиковал в соцсетях совместные фотографии родителей, сделанные в 2013 году. К тому моменту сестра Мишустина была пять лет замужем за Удодовым. Сейчас профиль Стенина-младшего во «ВКонтакте» закрыт.

При этом никаких пересечений между Стениной и Удодовым за все годы брака в утечках информации журналистам обнаружить не удалось. У них были разные адреса в Москве, не было общих автомобилей и общих авиаперелетов.

«Ни разу в жизни я не видел Удодова в компании Наталии Стениной», — рассказал «Досье» бывший бизнес-партнер Удодова Кирилл Качур. Удодов, добавил он, во время брака со Стениной постоянно был с другими женщинами. «Если человек женатый, он бы так явно — напоказ — себя не вел», — считает Качур.

Кирилл Качур в 2013–2014 годах был следователем в Следственном управлении СК по Московской области. Затем он создал юридическую компанию «Комплексная правовая защита». По версии Качура, одним из клиентов компании был бывший гендиректор сети Merlion Вячеслав Симоненко. Он обвинял совладельцев сети, а также начальника службы безопасности в организации покушения на него. Однако в итоге самого Симоненко обвинили в ложном доносе. Уголовное дело завели и на Качура, и на нескольких сотрудников правоохранительных органов. Их обвинили в том, что они сначала организовывали уголовное преследование бизнесменов, а затем вымогали взятки за их освобождение. Организатором преступного сообщества следствие назвало Качура. Качур уехал из России. Он заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. Минюст РФ объявил его «иноагентом». Оставшиеся в России фигуранты так называемого дела Merlion получили длительные тюремные сроки. Так, Симоненко приговорили к 22 годам лишения свободы. Качур называет «дело Merlion» сфабрикованным. Он утверждает, что за ним следили люди Орлина Русева — фигуранта «дела болгарских шпионов». Русева и его сообщников судили за сотрудничество с российскими спецслужбами. В ходе суда стало известно, что фигуранты дела обсуждали похищение и убийство журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева и основателя The Insider Романа Доброхотова.

Подобное поведение вряд ли бы одобрил брат Стениной, отмечает «Досье». В черновике своей неопубликованной автобиографии, с которым ознакомились журналисты, Мишустин в числе прочего рассказывает, как в юности «защищал сестру от поклонников».

Брак Стениной и Удодова, пишет «Досье» был нужен Михаилу Мишустину, чтобы легализовать передачу активов от бизнесмена семье чиновника. В частности, от Удодова сестра Мишустина получила в подарок недвижимость на Николиной горе на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. «Открытые медиа» отмечали, что недвижимость на Николиной горе не упоминается в декларации Мишустина, владельцем в реестре указана «Российская Федерация». У Стениной есть еще несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Подмосковье и центре Москвы.

На тесную связь Удодова и Мишустина в 2020 году обращал внимание и Алексей Навальный. Удодова он называл «налоговым мошенником», занимавшимся схемами с возвратом НДС.

«Удодов — человек, который всю жизнь рядом с Мишустиным и продает его полномочия в рынок. Во всех проектах, где участвует Александр Удодов, в его доли „зашита“ и доля Мишустина», — заявил «Досье» Кирилл Качур.

У Качура с Удодовым был совместный бизнес — немецкая компания VG Cargo. Компания была создана в 2006 году, а Качур стал ее совладельцем в 2017-м. VG Cargo базировалась в аэропорту Франкфурт-Хан и была агентом по обработке грузов «Аэрофлота».

Немецкая прокуратура подозревала VG Cargo в отмывании денег через аэропортовую компанию. Однако в 2021 году расследование было закрыто. В комментарии для издания Süddeutsche Zeitung, участвующего в подготовке материала, говорится, что такое решение было принято из-за отсутствия достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Никаких других подробностей прокуратура сообщать не стала.

Судя по отчетности VG Cargo, в 2021 году ее выручка составляла 11 миллионов евро, прибыль — три миллиона евро. Компания продолжила работать и после начала большой войны России с Украиной.

Уже через несколько недель после начала войны, сообщил «Досье» бывший сотрудник VG Cargo, через аэропорт Франкфурт-Хан пошла военная помощь в Украину. Грузы привозили на самолетах, перегружали в фуры и отправляли в Украину. VG Cargo, выяснили журналисты, обрабатывала для Украины товары двойного назначения и передовых технологий.

Удодов оставался совладельцем VG Cargo до конца 2022 года. Бизнесмен попал под персональные санкции США из-за связи с Мишустиным, но до этого успел передать контроль над VG Cargo компании Sheer One Investments из Азербайджана. При этом компания, по всей видимости, по-прежнему связана с Удодовым. В частности, именно с помощью VG Cargo Удодов пытался наладить поставки в Россию предметов искусства и антиквариата, в том числе из США, хотя уже к тому моменту формально не имел никакого отношения к компании.

Качур утверждает, что осенью 2022 года Удодов предлагал ему продать долю в VG Cargo, но цена его не устроила. Однако в итоге Sheer One Investments перешла и доля Качура. По его словам, сделку оформили по поддельным документам. Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело.

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