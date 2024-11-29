Группа граждан Болгарии, которых обвиняли в шпионаже в пользу России, следила за журналистом-расследователем Христо Грозевым Они обсуждали его похищение и убийство

Христо Грозев Julien De Rosa / AFP / Scanpix / LETA

Бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек и гражданин Болгарии Орлин Русев, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, обсуждали похищение и убийство журналиста-расследователя Bellingcat . Об этом стало известно из материалов дела о шпионаже в отношении группы граждан Болгарии, которое слушается в лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли), пишут BBC News и The Guardian.

Фигурантами дела стали 46-летний Орлин Русев, 43-летний Бизер Джамбазов, 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова, 39-летний Тихомир Иванчев, а также 32-летний Иван Стоянов. Впервые об уголовном преследовании большинства из них стало известно в 2023 году. Их обвинили в сговоре с целью шпионажа в пользу России. Русев и Джамбазов признали вину. Иванова, Габерова и Иванчев, которые предстали перед судом 28 ноября, вину отрицают.

Группа граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Слева направо: Катрин Иванова, Ваня Габерова, Орлин Русев, Иван Стоянов и Бизер Джамбазов. Скетч с заседания Вестминстерского магистратского суда Лондона. 26 сентября 2023 года Elizabeth Cook / AP / Scanpix / LETA

По версии обвинения, группа граждан Болгарии осуществляла различные операции в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории по заказу российских спецслужб в период с 2020 по 2023 год. В частности, они собирали информацию и следили за людьми и объектами, которые «представляли интерес для российского государства».

Прокуратура считает, что переписка между обвиняемыми в телеграме свидетельствует о том, что они действовали как «команда» под руководством Русева — получали изображения людей или объектов, составляли подробные отчеты о своих целях взамен на «значительные суммы денег». Он, в свою очередь, получал указания от Марсалека, которого считают «посредником российских спецслужб».

Плакат в Кельне с фотографией Яна Марсалека, объявленного в розыск. Надпись на билборде: «Можете ли вы подсказать что-то следствию?» 14 августа 2020 года Sascha Steinbach / EPA / Scanpix / LETA

Граждан Болгарии, в частности, обвиняют в за Грозевым. В суде прокуроры сообщили присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обсуждали в переписке варианты действий в отношении расследователя. Среди прочего они обменивались сообщениями о покупке билетов на самолет рядом с местом, на котором должен был лететь Грозев, возможность кражи ноутбука и телефона журналиста и дальнейшей отправки их в посольство РФ и поджога его имущества. Кроме того, Марсалек и Русев обсуждали возможное внедрение в Bellingcat, похищение расследователя, чтобы доставить его в Москву, — и даже убийство Грозева.

По версии следствия, целями группы подозреваемых под руководством Русева и Марсалека также стали:

основатель и шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов;

казахстанский политик Бергей Рыскалиев, который получил в Великобритании политическое убежище;

посольство Казахстана в Лондоне, где обвиняемые планировали организовать «фейковую акцию протеста» и передать данные о ее «организаторах» казахстанской разведке для укрепления связей между РФ и Казахстаном;

американская военная база в Штутгарте, где, как считали обвиняемые, готовили украинских военных;

бывший сотрудник Следственного комитета России Кирилл Качур, уехавший из РФ в 2021 году.

Из материалов дела также стало известно, что операционным центром группы был на данный момент закрытый отель на британском приморском курорте Грейт-Ярмут, которым владел Русев. Отель «был напичкан» оборудованием для шпионажа. Так, в распоряжении группы был 221 мобильный телефон и 495 сим-карт, 33 устройства для аудиозаписи, 55 устройств для видеосъемки, 258 жестких дисков, 11 дронов и другие гаджеты. При обысках у обвиняемых также нашли 75 паспортов и документов, удостоверяющих личность, 55 из которых — на чужие имена, а также фальшивые пресс-карты Discovery Channel и National Geographic.

Ранее BBC News сообщала, что Русев живет в Великобритании с 2009 года, где у него бизнес, связанный с перехватом коммуникаций и электронных сигналов. Сам Русев говорил, что работал советником в Министерстве энергетики Болгарии, но подтверждения этой информации нет.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова состоят в отношениях и живут в Великобритании около десяти лет. По данным BBC News, Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова — лаборанткой в частной медицинской компании. Пара также руководила общественной организацией, помогающей болгарам в Великобритании.

Иванчев работал маляром и специалистом по отделочным работам. Стоянов выступал в Великобритании на соревнованиях по смешанным единоборствам.