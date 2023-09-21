Великобритания задержала пятерых болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила пятерым гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России.

На сайте прокуратуры сообщается, что фигурантами дела являются: 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова.

Ранее об их уголовном преследовании официально не сообщалось, при этом BBC News в августе писала о задержании Русева, Джамбазовой и Ивановой по делу о шпионаже в пользу РФ.

Фигурантов дела обвиняют «в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна неприятелю с целью нанесения ущерба безопасности и интересам государства», сказано в сообщении прокуратуры. По версии следствия, они собирали информацию в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

В ведомстве добавили, что в феврале Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.

BBC News сообщала, что Орлин Русев живет в Великобритании с 2009 года, у него бизнес, связанный с перехватом коммуникаций и электронных сигналов. Русев заявил, что работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова состоят в отношениях и живут в Великобритании около десяти лет. По данным BBC News, он работал водителем в больницах, а она — лаборанткой в частной медицинской компании. Кроме того, пара руководила общественной организацией, помогающей болгарам в Великобритании. Информации о двух оставшихся обвиняемых нет.

Пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.

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