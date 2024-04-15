Бывшего гендиректора Merlion, оговорившего своих бизнес-партнеров, приговорили к 22 годам колонии

Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Подсудимого признали виновным в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК), взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), заведомо ложном доносе (статья 306 УК), даче заведомо ложных показаний (статья 307 УК), а также пособничестве при фальсификации доказательств (часть 5 статьи 33 — часть 3 статьи 303 УК).

В уголовном деле шла речь об организации незаконного уголовного преследования бывших деловых партнеров Симоненко.

Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в покушении на убийство Симоненко и поджоге его дома в Красногорске в 2015 году. Сам Симоненко утверждал, что из-за конфликта с совладельцами Merlion ему недоплатили 4,5 миллиона долларов после ухода из компании. Подозреваемые не признали своей вины и заявили, что стали жертвами оговора со стороны Симоненко. Фигурантов дела арестовали осенью 2020 года. Через два года их уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления, а сам Симоненко из потерпевшего стал обвиняемым.

Прокуратура требовала назначить бизнесмену 24 года колонии. Симоненко своей вины не признал, его защита настаивала на оправдательном приговоре.

Помимо наказания, суд запретил Симоненко занимать должности на государственной службе в течение трех лет, а также взыскал с него по гражданским искам восемь миллионов рублей — по два миллиона в пользу каждого из четырех потерпевших.

Компания Merlion называет себя крупнейшим российским дистрибьютором на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. В 2021 году она входила в топ-50 крупнейших бизнес-структур России по версии Forbes. Merlion владеет в том числе сетью магазинов электроники «Ситилинк».