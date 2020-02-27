Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского

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Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и которого связывали с незаконной схемой возврата НДС из бюджета, в прошлом владел шестью квартирами в центре Нью-Йорка. Квартиры были расположены в том же доме, где покупал недвижимость Денис Кацыв — сын бывшего вице-президента РЖД и владелец компании Prevezon Holdings, которую обвиняли в причастности к налоговой афере, вскрытой Сергеем Магнитским. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Кто такой Александр Удодов

До того, как Михаил Мишустин стал премьер-министром России, Александр Удодов нечасто фигурировал в новостях. В 2011 году, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу, он упоминался в «Коммерсанте» и РБК как знакомый чиновника и один из подозреваемых в попытке хищения из бюджета двух миллиардов рублей под видом возврата НДС («Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере»). По данным «Коммерсанта», РБК и «Открытых медиа», следствие считало Удодова одним из организаторов махинаций, но он получил в деле статус свидетеля.

Когда Мишустин сменил пост главы ФНС на кресло премьер-министра, Удодов снова привлек внимание журналистов. Они писали как про его бизнес (владеет компанией по производству шампиньонов «Грибная радуга» и бальнеологическим курортом «Термы» в Краснодарском крае), так и про связи с премьером (до сих пор входит в ближайшее окружение Мишустина, подарил его сестре Наталии Стениной землю на Рублевке, вместе с ней стал соучредителем хоккейного клуба «Спортима», за который играет Мишустин, и совладельцем ресторана «Недальний Восток»).

На фоне повышенного внимания к Удодову «Московский комсомолец» выпустил про бизнесмена статью под названием «Александр Удодов: биография инвестора, который развивает отечественную экономику». Через три недели Удодов дал интервью «Известиям», в котором рассказал про свой бизнес, отверг подозрения в причастности к незаконному возврату НДС и уточнил связь с Мишустиным. «Правда в том, что с 2008 года я женат на его родной сестре Наталии. <…> Сейчас мы уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — сказал Удодов.

Что про Удодова выяснил ФБК

В прошлом бизнесмен владел шестью квартирами в доме по адресу 20 Пайн-стрит в Нью-Йорке. Он расположен в паре минут ходьбы от Уолл-стрит. Согласно выпискам из нью-йоркского реестра недвижимости, на которые ссылается ФБК, в декабре 2009 года Удодов приобрел в доме пять квартир, а в июне 2010-го купил шестую. Он заплатил за них 6,4 миллиона долларов. Во всех случаях жилье сначала оформлялось на фирмы (у них были похожие названия, например, PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407), которые потом покупал Удодов. Исходя из данных ФБК, по крайней мере часть квартир бизнесмен сдавал в аренду. К 2018 году он все их продал.

ФБК отметил, что Удодов купил жилье в доме на Пайн-стрит через три недели после того, как то же самое сделала кипрская Prevezon Holdings. Эта компания, подконтрольная сыну теперь уже бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву, в 2013 году стала объектом расследования прокуратуры США. По данным ведомства, Prevezon Holdings использовала покупку недвижимости в Нью-Йорке как способ отмывания денег, полученных из России в результате аферы с возвратом налогов, которую выявил юрист .

В рамках расследования четыре из пяти квартир, которые Prevezon Holdings в разные годы купила в доме на Пайн-стрит, были арестованы. Но в 2017 году компания достигла досудебного соглашения с властями США, и с нее сняли обвинения в отмывании денег в обмен на выплату 5,9 миллиона долларов. Это примерно 3% от суммы, которую власти США изначально требовали с Prevezon Holdings, и Кацыв назвал достигнутое соглашение победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — поясняла РБК адвокат компании Фейт Гэй. Она утверждала, что со всех активов компании снимут арест.

ФБК считает подозрительным то, что Александр Удодов и Prevezon Holdings покупали недвижимость в одном и том же доме в Нью-Йорке примерно в одно и то же время. «Вот как ситуация выглядит на этот момент: произошло беспрецедентное хищение бюджетных средств через Федеральную налоговую службу Российской Федерации (… „дело Магнитского“). Хищение доказано целиком и полностью, в десятке стран возбуждены уголовные дела (но не в России, конечно же). Часть этих украденных денег достается Денису Кацыву, который незамедлительно покупает на них несколько квартир в Нью-Йорке. Через три недели зять главы налоговой службы РФ покупает пять квартир в этом же доме в Нью-Йорке. То есть квартиры юридически наполовину принадлежат его супруге — сестре Мишустина. Из отягчающих обстоятельств: этот зять (Удодов) многократно упоминался в СМИ… как организатор мошеннических схем по возврату НДС», — говорится в расследовании ФБК.

Пересказала Ольга Корелина