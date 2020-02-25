Упомянутый в расследованиях о Мишустине бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры
Бизнесмен Александр Удодов, упоминавшийся в расследовании ФБК о недвижимости премьер-министра РФ Михаила Мишустина, рассказал «Известиям», что женат на сестре главы правительства.
— О характере ваших отношений с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным в последнее время писали много. Что из этого правда?— Правда в том, что с 2008 года я женат на его родной сестре Наталии.
ФБК в январском расследовании сообщил, что бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Мишустина Наталии Стениной 1,3 гектара и два дома.
«Русская служба Би-би-си» называла Удодова партнером Стениной по ресторанному бизнесу. Кроме того, по данным ФБК, Удодов и Стенина значатся учредителями нескольких организаций, связанных с Мишустиным. Например, хоккейного клуба «Спортима», за который играет премьер-министр.
В 2011 году «официально безработный, но много решающий в налоговой сфере Александр Удодов» (цитата — «Коммерсант») упоминался в связи с делом о попытке хищения из бюджета двух миллиардов рублей под видом НДС. Налоговую службу России на тот момент возглавлял Мишустин.