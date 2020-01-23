«Русская служба Би-би-си»: сестра премьер-министра Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

Страница Наталии Стениной в Facebook

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина 49-летняя Наталия Стенина владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье, общая стоимость которой превышает один миллиард рублей. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на закрытую базу данных Федеральной налоговой службы РФ, которую ранее возглавлял Мишустин. Как отмечается, эти сведения издание получило от источника, имеющего доступ к персональным данным россиян.

Стениной принадлежит квартира площадью более 170 квадратных метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, расположенном в центре Москвы в районе Хамовники на улице Ефремова. По оценке издания, квартира стоит около 180 миллионов рублей .

В Росреестре имя собственника квартиры в Хамовниках скрыто, вместо него указана «Российская Федерация» (так часто поступают, чтобы скрыть недвижимость чиновников и их родственников). «Русская служба Би-би-си» отмечает, что номер свидетельства, на основании которого «Российская Федерация» стала владельцем квартиры в системе Росреестра, совпадает с номером свидетельства в базе ФНС, по которому Стенина получила ту же квартиру.

Также Наталия Стенина с 2014 года владеет элитной недвижимостью в коттеджном поселке Agalarov Estate, расположенном в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Дом и земельный участок в Росреестре записаны на «Российскую Федерацию», но в базе ФНС недвижимость числится за Стениной. Кроме того, сын Стениной Михаил ранее опубликовал во «ВКонтакте» фотографию, сделанную возле входа в дом в поселке. На здании виден номер, совпадающий с номером дома, которым владеет «Российская Федерация». Стоимость этой недвижимости — около 370 миллионов рублей .

Также Стенина владеет недвижимостью на Николиной горе на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Здесь у нее два дома площадью 740 квадратных метров и 150 квадратных метров. В 2009 году она получила их в подарок от своего бизнес-партнера по ресторанному бизнесу Александра Удодова, которого связывают с Михаилом Мишустиным.

«Открытые медиа» ранее сообщали, что семья Мишустина владеет 2,6 гектара земли на Николиной горе стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Из них Стениной принадлежит 1,3 гектара. В Росреестре имя владельца скрыто, но в базе ФНС недвижимость записана как ее собственность. Цена недвижимости на Николиной горе — около 350 миллионов рублей.

Помимо этого Наталия Стенина с партнерами владеет зданием на Тверском бульваре Москвы, где ранее располагался ресторан «Недальний Восток». Доля Стениной стоит около 140 миллионов рублей . С 2015 года сестра премьер-министра также владела 25% этого ресторана, но в 2019 году заведение закрылось.

Наталия Стенина в начале нулевых годов работала в «Аэрофлоте», рассказал изданию источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян. Работала ли она где-то после этого, неизвестно. При этом, как допускает «Русская служба Би-би-си», Стенина может владеть долями в непубличных компаниях.

Наталия Стенина и пресс-служба правительства РФ пока не комментировали эту информацию.

Пересказал Александр Бакланов