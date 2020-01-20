«Коммерсант»: семья Мишустина владеет активами в сотни миллионов рублей, заработанных в инвесткомпании

Семья премьер-министра России Михаила Мишустина владеет активами в сотни миллионов рублей и ежегодно получает доход в десятки миллионов рублей от инвестирования в депозиты. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на декларацию о доходах Мишустина и его супруги. Издание подробно объяснило появление многих активов, на которые ранее обратили внимание СМИ.

В 2000 году семья Мишустина приобрела в коттеджном поселке на Николиной Горе на Рублево-Успенском шоссе. Землю и дом купили за счет средств, полученных Мишустиным во время работы в . Как указывает «Коммерсант», к 1998 году, когда Мишустин начал работать советником главы налоговой службы, «он явно был довольно обеспеченным человеком».

Когда Мишустин стал заместителем министра по налогам и сборам, он получил от управления делами президента квартиру на Трехгорном Валу в Москве. Газета называет квартиру компенсацией за невысокую зарплату.

В 2005 году Михаил Мишустин и его жена Владлена подарили квартиру, земельный участок и дом своим детям. В 2010-е годы они скрыли имена собственников в реестре недвижимости — «Коммерсант» утверждает, что такая рекомендация есть в от 1995 года.

В 2008 году Михаил Мишустин начал работать в инвесткомпании UFG. В 2009 году, судя по декларации, его зарплата в компании составила 79 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), но, по мнению издания, доход был выше за счет бонусов по сделкам.

В 2010 году Мишустин вернулся на госслужбу и возглавил Федеральную налоговую службу. Он передал имеющиеся активы своей супруге, после чего она начала получать дивиденды. Затем активы продали, за что в 2015-2016 годах Владлена Мишустина получила 310 миллионов рублей дохода. Полученные средства жена чиновника разместила на депозитах.

16 января Фонд борьбы с коррупцией и его основатель Алексей Навальный потребовали, чтобы Михаил Мишустин объяснил, как его жена Владлена заработала почти 800 миллионов рублей за девять лет. Сам Мишустин официально это не комментировал.