«Может быть, сжечь его на улице, обрызгать кислотой» Граждане Болгарии, которых обвиняют в шпионаже в пользу России, обсуждали похищение и убийство основателя The Insider Романа Доброхотова

Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia

Граждане Болгарии, обвиняемые в Великобритании в шпионаже в пользу России, планировали похитить основателя и шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом сторона обвинения рассказала в Центральном уголовном суде Лондона на процессе по делу пятерых болгар, пишет BBC News.

По версии обвинения, группа граждан Болгарии осуществляла операции в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории по заказу российских спецслужб в период с 2020 по 2023 год. В частности, они собирали информацию и следили за людьми и объектами, которые «представляли интерес для российского государства». По делу проходят 46-летний Орлин Русев, 43-летний Бизер Джамбазов, 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова, 39-летний Тихомир Иванчев и 32-летний Иван Стоянов.

Впервые об уголовном преследовании большинства из них стало известно в 2023 году. В конце ноября 2024 года на суде рассказали, что обвиняемые планировали похищение и убийство журналиста-расследователя Христо Грозева.

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Следствие утверждает, что Русев и бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard , которого считают «посредником, действовавшим в интересах российской разведки», в августе 2022 года обсуждали возможность похищения и вывоза Доброхотова, находившегося тогда в Великобритании, на катере.

Операция получила название «Рыбачья лодка». Согласно плану Русева, в похищении Доброхотова должны были участвовать он сам, Джамбазов, некий Иван Стоянов, спецназовец из Болгарии и 68-летний «опытный морской волк» из Болгарии, который владел двумя небольшими лодками.

Из переписки обвиняемых, которую огласила сторона обвинения в суде, следует, что в ноябре 2021 года за Доброхотовым, уже к тому времени уехавшим из РФ, следила подсудимая Катрин Иванова. Она взяла билет на один с ним авиарейс и снимала журналиста скрытой камерой. Во время полета она отправляла в чат, в котором состоял Русев, сообщения о действиях Доброхотова: что у него два телефона, что он зашел в соцсети или слушает музыку. Ей также удалось подсмотреть пин-код телефона журналиста. Она передала его в чат, допустив ошибку только в одной цифре, отметила сторона обвинения.

В суде рассказали, что за Доброхотовым следили во время его поездок в Берлин и на конференцию в Валенсию, пишет The Telegraph.

Русев и Марсалек также обсуждали возможность убийства Доброхотова. Русев предлагал вариант с «несчастным случаем» в душе, но Марсалек назвал это «недостаточно драматичным».

«Может быть, сжечь его на улице, обрызгать какой-нибудь суперсильной кислотой, , как северокорейцы, или рицином… Несчастный случай в душе не отпугнет других. Надо создать драматичную историю», — говорилось в одном из сообщений Марсалека. Они также обсуждали, куда можно было бы вывезти Доброхотова, чтобы затем передать российской стороне.

Позже Марсалек отказался от плана похищения Доброхотова, так как «ребята выразили обоснованную обеспокоенность тем, что мы не должны проводить подобную операцию с командой, которая никогда раньше этого не делала в стране проживания некоторых членов команды».

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