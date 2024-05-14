Комплекс на искусственном острове Палм-Джумейра в Дубае, 1 июня 2023 года Abdelhadi Ramahi / Reuters / Scanpix / LETA

Журналисты 75 мировых медиа выпустили расследование Dubai Unlocked («Раскрытый Дубай») — о владельцах недвижимости в Дубае, в том числе обвиняемых в преступлениях в разных странах мира, политиков, уличенных в коррупции, и бизнесменов, попавших под санкции за финансирование терроризма.

В течение многих лет Дубай считался одним из основных мест, где отмывали деньги, в том числе через рынок недвижимости, пишет один из участников расследования, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В расследовании Dubai Unlocked, как указывают его авторы, журналисты впервые рассмотрели владение недвижимостью в Дубае в глобальном масштабе.

Расследование основано на многочисленных утечках данных о недвижимости в Дубае, в основном из Земельного департамента Дубая, а также из государственных коммунальных предприятий. Утечки, произошедшие в 2020- 2022 годах, содержат информацию о владельцах сотен тысяч объектов недвижимости.

Данные получил американский Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS), некоммерческая организация из Вашингтона, которая изучает международную преступность и конфликты. C4ADS передал сведения норвежскому деловому изданию E24 и OCCRP (последний координировал работу участников расследования).

Как отметили в OCCRP, журналисты раскрывали информацию о владельцах дубайской недвижимости только в случаях, отвечающих общественным интересам. В частности, они сообщили о владельцах недвижимости, которых обвинили или осудили за преступления, тех, кому грозят санкции, а также о чиновниках и их приближенных, в том числе обвиненных в коррупции или скрывающих свою собственность от общественности.

В Дубае нашли недвижимость бывшего зятя Михаила Мишустина, одного из самых богатых депутатов Госдумы и разоблаченной российской разведчицы Анны Чапман

Российское издание «Важные истории», участвовавшее в глобальном расследовании, изучило, кто из российских чиновников, депутатов, руководителей государственных компаний и людей, связанных с криминалом, приобрел недвижимость в Дубае.

По информации издания, двумя квартирами в жилом комплексе Marina Residences на искусственном острове Палм-Джумейра у побережья Дубая владел бывший зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина, бизнесмен Александр Удодов (был мужем сестры премьера Натальи Стениной в 2008-2020 годах). Стоимость его квартир оценивалась почти в два миллиона долларов. Самая большая из них — свыше 200 квадратных метров на 13-м этаже Marina Residences 3 — стоит около одного миллиона долларов. Удодов продолжает ей владеть, а вторую продал (как и еще одну квартиру в комплексе Hercules Tower) не позднее февраля 2023 года.

В Дубае есть недвижимость у первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленара Гарипова и его брата Ильнара — собственные гостиничные номера в TFG Marina Hotel и квартиры в небоскребе Sky Central и в комплексе гостиничных апартаментов The First Central на общую сумму более чем 2,7 миллиона долларов. Ленар Гарипов в ответ на запрос журналистов заявил, что недвижимостью занимался его брат Ильнар, а в его собственности ничего нет.

Также, по данным журналистов, недвижимостью в Дубае владеет племянник главы администрации Рамзана Кадырова Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов. У него четыре квартиры, в том числе на той же Палм-Джумейре, на общую сумму более чем шесть миллионов долларов.

В элитном жилом комплексе Serenia Residences, также расположенном на Палм-Джумейре, недвижимостью владеет один из самых богатых депутатов Госдумы, член «Единой России» Григорий Аникеев. В 2022 году, меньше чем через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину, он купил пентхаус площадью 1195 квадратных метров за более чем 13 миллионов долларов.

По данным журналистов, бывший губернатор Саратовской области, замглавы концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов владеет в Дубае на острове Палм-Джумейра виллой на 1244 квадратных метра, которая стоит около семи миллионов долларов. У его жены Анастасии на том же острове есть вилла за пять миллионов долларов, а рядом еще девять квартир за 12 миллионов долларов. Ипатов заявил OCCRP, что с марта 2012 года не состоит на государственной службе, потому не обязан декларировать сведения об имуществе. «Мои жена и дочь являются предпринимателями, я не могу комментировать их деятельность. С Анастасией состою в официальном браке с 2015 года», — заявил он.

Бывший директор департамента энергетики «Роснефти», а ныне руководитель энергетической компании «Юнипро» владеет в Дубае как минимум тремя квартирами стоимостью почти два миллиона долларов.

Кроме того, по данным «Важных историй», недвижимостью в Дубае владела жена российского вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, Марина Голдберг. В ее собственности находилась квартира площадью свыше 600 квадратных метров на 34-м этаже самого высокого небоскреба в мире Бурдж-Халифа. Недвижимость, которая оценивалась в пять миллионов долларов, была продана в 2021 году. Бывшая агент российской разведки Анна Чапман, которую в 2010 году раскрыло ФБР, владела апартаментами стоимостью 600 тысяч долларов в Marina Vista — жилом комплексе у моря с видом на пристань в районе Дубай Марина, пишет издание.

В Дубае нашли жилье украинских чиновников и политиков. У семьи бывшего президента «Мотор Сич» обнаружили 19 объектов недвижимости

Журналисты расследовательского проекта «Схемы» украинской службы «Радио Свобода», в свою очередь, выяснили, что недвижимостью в Дубае владеют бывший министр экологии времен Виктора Януковича Николай Злочевский. У него нашли две квартиры на острове Палм-Джумейра за 11 миллионов долларов.

Бывший президент крупнейшего авиационного предприятия Украины «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, попавший под санкции, и его сын Александр в 2009-2018 годах купили 19 объектов недвижимости в разных районах Дубая на сумму более 15 миллионов долларов.

Кроме того, «Схемы» нашли в Дубае недвижимость семьи бывшего депутата от Партии регионов Василия Грицака на 700 тысяч долларов, семьи бывшего судьи Артура Емельянова на 1,8 миллиона долларов и бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова на более чем 400 тысяч долларов.

В рамках проекта Dubai Unlocked журналисты «Схем» также обнаружили недвижимость действующих украинских чиновников — авторы расследования пообещали рассказать об этом позднее.

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