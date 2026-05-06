Перейти к материалам
Спасатели тушат частный дом, который загорелся после попадания российского дрона. Харьков, 6 мая
новости

Перемирие России с Украиной на 9 мая, кажется, уже сорвалось Война продолжается. Зеленский в ответ на российские удары обещает «действовать зеркально»

Источник: Meduza
Спасатели тушат частный дом, который загорелся после попадания российского дрона. Харьков, 6 мая
Спасатели тушат частный дом, который загорелся после попадания российского дрона. Харьков, 6 мая
Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Россия и Украина 4 мая объявили, что собираются временно прекратить огонь — только свои решения они не согласовали. Минобороны РФ заявило, что будет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на срок 8-9 мая. Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина объявляет «режим тишины» раньше — с полуночи 6 мая. Боевые действия не прекратились. Украина обвиняет Россию в нарушении «режима тишины» — и фактически предупреждает, что перемирия на 9 мая не будет. Вот как развивались события.

29 апреля

Владимир Путин и Дональд Трамп говорят по телефону. По версии Кремля, президент РФ предлагает объявить перемирие на время празднования Дня Победы. По версии Трампа, это он предложил Путину объявить «небольшое перемирие».

30 апреля

Владимир Зеленский поручает своим представителям связаться с командой Трампа и выяснить, «о чем конкретно идет речь». Предложение Украины — «прекратить огонь долгосрочно».

30 апреля

В Кремле заявляют, что Россия намерена прекратить огонь на День Победы — вне зависимости от того, согласится или откажется Украина сделать то же самое.  

4 мая

Минобороны РФ сообщает, что по решению Путина Россия объявляет перемирие, которое продлится два дня — 8 и 9 мая. В ведомстве заявляют, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, российские войска «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева». 

4 мая

Зеленский объявляет «режим тишины», который начнется в полночь 6 мая. «Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — заявляет президент Украины. В Москве на это никак не отвечают.

6 мая

«Режим тишины», объявленный Зеленским, вступает в силу. ВСУ заявляет, что Россия атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками. Киев обвиняет Москву в нарушении «режима тишины». В свою очередь Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО в течение ночи сбили 53 украинских дрона над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Позднее 6 мая

Зеленский заявляет, что Россия отказалась «от тишины и сохранения жизней».

Еще позднее 6 мая

Издание Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Украина «не видит смысла» соблюдать перемирие на День Победы. Источник «Би-би-си» в украинской власти при этом заявляет, что Зеленский «еще не определился относительно 9 мая»: «Он [Зеленский] определяется в таких условиях день в день, то есть если они сегодня атаковали, то мы тоже будем завтра». 

и еще позднее 6 мая

Зеленский заявляет, что российские власти стягивают средства противовоздушной обороны к Москве накануне парада 9 мая. По его мнению, это создает «дополнительные возможности» для ударов Украины. «Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию», — считает он.

Читайте также

Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад

Читайте также

Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад