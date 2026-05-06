Перемирие России с Украиной на 9 мая, кажется, уже сорвалось Война продолжается. Зеленский в ответ на российские удары обещает «действовать зеркально»

Спасатели тушат частный дом, который загорелся после попадания российского дрона. Харьков, 6 мая Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Россия и Украина 4 мая объявили, что собираются временно прекратить огонь — только свои решения они не согласовали. Минобороны РФ заявило, что будет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на срок 8-9 мая. Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина объявляет «режим тишины» раньше — с полуночи 6 мая. Боевые действия не прекратились. Украина обвиняет Россию в нарушении «режима тишины» — и фактически предупреждает, что перемирия на 9 мая не будет. Вот как развивались события.

29 апреля

↓

Владимир Путин и Дональд Трамп говорят по телефону. По версии Кремля, президент РФ предлагает объявить перемирие на время празднования Дня Победы. По версии Трампа, это он предложил Путину объявить «небольшое перемирие».

30 апреля

↓

Владимир Зеленский поручает своим представителям связаться с командой Трампа и выяснить, «о чем конкретно идет речь». Предложение Украины — «прекратить огонь долгосрочно».

30 апреля

↓

В Кремле заявляют, что Россия намерена прекратить огонь на День Победы — вне зависимости от того, согласится или откажется Украина сделать то же самое.

4 мая

↓

Минобороны РФ сообщает, что по решению Путина Россия объявляет перемирие, которое продлится два дня — 8 и 9 мая. В ведомстве заявляют, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, российские войска «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

4 мая

↓

Зеленский объявляет «режим тишины», который начнется в полночь 6 мая. «Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — заявляет президент Украины. В Москве на это никак не отвечают.

6 мая

↓

«Режим тишины», объявленный Зеленским, вступает в силу. ВСУ заявляет, что Россия атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками. Киев обвиняет Москву в нарушении «режима тишины». В свою очередь Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО в течение ночи сбили 53 украинских дрона над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Позднее 6 мая

↓

Зеленский заявляет, что Россия отказалась «от тишины и сохранения жизней».

Еще позднее 6 мая

↓

Издание Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Украина «не видит смысла» соблюдать перемирие на День Победы. Источник «Би-би-си» в украинской власти при этом заявляет, что Зеленский «еще не определился относительно 9 мая»: «Он [Зеленский] определяется в таких условиях день в день, то есть если они сегодня атаковали, то мы тоже будем завтра».

и еще позднее 6 мая

↓

Зеленский заявляет, что российские власти стягивают средства противовоздушной обороны к Москве накануне парада 9 мая. По его мнению, это создает «дополнительные возможности» для ударов Украины. «Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию», — считает он.

Читайте также

Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад

Читайте также

Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад