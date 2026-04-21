Блогер Виктория Боня запустила флешмоб против пропагандиста Владимира Соловьева, депутата Госдумы Виталия Милонова и провластного блогера Артемия Лебедева, обвинив их в публичном оскорблении женщин. Ее возмущение поддержали многие пользователи соцсетей, которые требуют от Соловьева, Милонова и Лебедева как минимум извиниться за свое поведение.

Все началось с обращения к Владимиру Путину, которое Боня записала 14 апреля. В нем блогер заявила президенту России, что его боятся и жители страны, и чиновники правительства. В связи с этим, предположила Боня, Путин не получает правдивую информацию о происходящем в стране. Блогер перечислила пять насущных проблем россиян, «о которых ни один губернатор не скажет», и призвала Путина создать прямой канал связи с народом.

Обращение Бони вызвало большой резонанс. Оно собрало 30 миллионов просмотров и 1,6 миллиона лайков. Его активно обсуждали другие блогеры и даже комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Там затрагиваются многие темы, по которым на самом деле… ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал Песков.

Боня со слезами на глазах поблагодарила Пескова и рассказала, как она тронута тем, что в Кремле отреагировали на ее видео. «Я не знаю, что будет со мной [дальше], какая у меня будет судьба. В наше время я уже ничему не удивлюсь. Но я хочу сказать, что оно того стоило. Я не могла не использовать свой голос. <…> Я бы предала себя, если бы не сказала. Это было бы предательство моего русского духа», — заявила блогер.

Комментарий Пескова и ответ Бони были опубликованы 16 апреля. В тот же день, как рассказал источник «Медузы» в одном из лояльных российской власти СМИ, из Кремля поступила «настоятельная просьба» «не развивать тему обращения Бони». Кроме того, как заметило «Агентство», Боню стали атаковать прокремлевские боты во «ВКонтакте» и некоторые провластные СМИ. Так, «Царьград» высмеял , а Life предположил, что Боня отрабатывает «повестку западных спецслужб».

Но самыми громкими среди критиков Виктории Бони стали Владимир Соловьев и Виталий Милонов — из-за выражений, которые они себе позволили в ее адрес. Пропагандист назвал Боню «потрепанной шалавой», а депутат — «дурно образованной блогершей» и «эскортницей». Блогер в ответ заявила, что будет готовить коллективный иск против них, а еще против Артемия Лебедева, который довел до слез ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко. Боня призвала других россиянок присоединяться к ее иску.

«Сейчас много говорят про традиционные ценности. Разве это традиционные ценности, когда мужчины позволяют себе оскорблять женщин, называть их „эскортницами“, „престарелыми“, отправлять „сосать“? Это то, чему мы учим наших детей? Потому что если это показывают на всю страну, значит это формирует норму. Значит, мальчики растут с ощущением, что так можно разговаривать с женщинами. А девочки — с ощущением, что это нужно терпеть», — написала Боня в инстаграме.

Также она опубликовала ИИ-ролик, в котором в образе Человека-паука сражается с Соловьевым, Лебедевым и Милоновым. «Я предлагаю создать женское сообщество, которое будет друг у друга как коммьюнити, где мы с вами будем создавать красоту на этой планете. Мы женщины — мы умеем видеть красоту жизни. Мы с вами мягкая сила. Мы с вами воины СВЕТА!» — говорится в подписи к видео.

Слова Бони о неуважительном отношении к женщинам вызвали большой отклик в соцсетях — прежде всего, в инстаграме, где появилось много ответных видео с критикой в адрес Лебедева, Милонова и в особенности Соловьева, которому припомнили его . Среди авторов этих роликов были как мужчины, так и женщины. Они стыдили Соловьева, Милонова и Лебедева (каждый из которых известен своими скандальными высказываниями), призывали «отменить» их и заставить извиниться. Вот некоторые цитаты:

«Мы поколение, которое успело почитать книги, поездить по миру. Мы видели разное отношение к нам, женщинам. И все, чего вы добьетесь, — это настоящий женский бунт. <…> Выйдут матери детей, которых выдавили из девятого класса школы. Выйдут женщины, которые не могут тянуть ипотеку, оплачивать коммуналку. Выйдут женщины, чей бизнес закрывается. Выйдет… да каждая первая, потому что мы все очень устали».

«Мужчины, за что воюем? Я подписывал контракт за отечество, за семью, за ценности, за культуру. А вчера смотрю, по телевизору обзывают женщин. И мне стало не по себе. <…> Это плевок во всех женщин. Как минимум он [Соловьев] должен извиниться».

«Меня удивляет, что русские мужчины молчат. <…> Ни один спортсмен, ни один блогер ее [Боню] не поддержал. А где же эти православные активисты…? Нашу русскую женщину, православную, атакует какой-то черт [Соловьев]. <…> Он не только Викторию Боню оскорбил, он оскорбил 13 миллионов ее аудитории».

«На каком основании меня, 46-летнюю женщину, называют престарелой? На каком основании меня, мать-одиночку, называют шалавой? <…> Почему мне, обычной женщине, нельзя материться в публичном месте, а этому человеку можно оскорблять женщин на телевидении?»

«В царские времена очередь бы стояла, чтобы вызвать вас на дуэль. После того, как вы произносите такие слова в эфире в адрес женщин, вам не место на российских экранах. Вам место в монастыре минимум».

«Мы понимаем, что вы [Соловьев] зарабатываете деньги в России. Россия вам не нужна, вы не патриот, все псевдопатриот. Своим унижением Виктории Бони вы показали еще одну немаловажную вещь — что цензура у нас только для народа».

Сам Соловьев после обещания Бони подать в суд временно перестал называть ее по имени в эфире. Но при этом призвал правоохранительные органы проверить блогера, а Минюст — присвоить ей статус «иностранного агента». Также он отказался извиняться перед Боней, заявив, что «шалава» — это не мат, а производное от вполне нейтрального слова «шаловливая».

Филолог Валерий Мокиенко заявил проекту «Осторожно, новости», что Соловьев не прав: «Я думаю, он, так сказать, смягчает свой удар. Потому что, конечно, это не комплимент. А этимология, которую он предлагает, тоже не совсем верная, это жаргонное бранное слово. <…> Назвать так любую женщину, с точки зрения лингвистической, это все-таки не по-джентльменски».

Милонов и Лебедев пока не комментировали обещание Бони подать на них в суд.