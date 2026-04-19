«С меня хватит». Боня опубликовала ИИ-ролик, как в образе Человека-паука сражается с Соловьевым, Лебедевым и Милоновым

Блогер Виктория Боня опубликовала в своем инстаграме видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором она в образе супергероини сражается с пропагандистом Владимиром Соловьевым, блогером Артемием Лебедевым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

В ролике Боня в образе Человека-паука заклеивает паутиной рот Соловьеву, связывает Лебедева, которые выкрикивают оскорбления, и сбивает с ног Милонова. «С меня хватит», — говорит Боня на видео.

За девять часов после публикации видео набрало пять миллионов просмотров и 242 тысячи лайков. В подписи Боня призвала создать «женское сообщество, где мы с вами будем создавать красоту на этой планете».

ИИ-ролик последовал за новым обращением Бони, в котором она ответила на критику и оскорбления Соловьева и Милонова в свой адрес, а также на высказывания Лебедева в адрес женщин. Это видео набрало за 15 часов 11,5 миллиона просмотров и 759 тысяч лайков.

«Сейчас очень много говорят про традиционные ценности. <…> Разве это традиционные ценности, когда в прямом эфире, на федеральных каналах, взрослые мужчины позволяют себе оскорблять женщин, называть их „эскортницами“, „престарелыми“, отправлять „сосать“? <…> Почему сегодня такие люди находятся в публичном пространстве и еще представляют интересы нашего народа? Не пора ли им на пенсию?», — отмечала Боня в подписи к ролику.

Блогер призвала не смотреть передачи Соловьева и блог Лебедева. Она также сообщила, что подготовит коллективный иск против оскорбивших ее мужчин, предложив присоединиться к нему других женщин, которых те публично оскорбляли.

Телеведущий и депутат критиковали и оскорбляли Боню после того, как она записала обращение к Владимиру Путину. Претензии Бони к Лебедеву, судя по видео, связаны с его высказываниям в адрес других женщин.

Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Владимиру Путину 14 апреля. Она перечислила пять проблем, о которых президенту, по ее мнению, не докладывают всей информации. Среди них — наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе и блокировки интернета. К 19 апреля ролик посмотрели 28,5 миллиона раз, он набрал 1,5 миллиона лайков.

Обращение Бони прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в обращении «затрагиваются резонансные темы», отметив, что по ним уже «ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания». Боня после слов Пескова записала очередное видео, в котором благодарила Кремль «за то, что не прошли мимо».

Политический блок администрации президента РФ попросил лояльные властям медиа «не развивать тему обращения Бони», рассказал источник «Медузы» в одном из таких изданий.

