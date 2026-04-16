«Оно того стоило». Виктория Боня (со слезами на глазах) поблагодарила Путина и Пескова за то, что в Кремле посмотрели ее обращение. А «Дождю» и «Би-би-си» сказала: «Я не с вами»

Виктория Боня, записавшая обращение к Владимиру Путину, поблагодарила Кремль «за то, что не прошли мимо». Блогер выпустила новое видео после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле видели обращение Бони, вызвавшее огромный резонанс.

В частности, Песков сказал, что в обращении Бони (оно набрало в инстаграме более 1 миллиона лайков за два дня) «затрагиваются резонансные темы», по которым «ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания».

В новом видео, записанном 16 апреля, Боня со слезами на глазах рассказала, как она тронута тем, что в Кремле увидели ее обращение и сообщили, что «по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы».

Блогер сообщила, что посмотрела «пару разборов моего интервью на каком-то там „Би-би-си“, на „Дожде“». «Вы меня туда не приплетайте, пожалуйста, я не с вами, я — с народом, я — внутри народа», — подчеркнула Боня.

Боня также сказала, что не знает, какая у нее дальше будет судьба (после обращения к Путину — прим. «Медуза»), но «оно того стоило».

По словам блогера, ей никто не заплатил за обращение и если бы она его не записала, это «было бы предательством русского духа». «Я — за то, чтобы мы нашей великой страной жили свою самую лучшую жизнь», — заявила она.

За первый час после публикации видео собрало более 190 тысяч лайков.

Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Путину 14 апреля. Она перечислила пять проблем, о которых президенту, по ее мнению, не докладывают всей информации: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета.

15 апреля Боня заявила, что после публикации обращения с ней связались журналисты, в том числе Юрий Дудь, а также независимые издания «Дождь» и The Insider. Однако давать им интервью Боня не собирается, так как она «не оппозиционер какой-то там».

В поддержку Бони выступила Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая и блогер, у которой четыре миллиона подписчиков в инстаграме. В своем обращении она тоже назвала волнующие россиян проблемы, упомянув в том числе и коррупцию.

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)