«Сколько нужно наворовать, чтобы было достаточно? У одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов» Айза (4М подписчиков в инстаграме) вслед за Викторией Боней высказалась о проблемах в России
Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая и блогер, у которой четыре миллиона подписчиков в инстаграме, — поддержала коллегу Викторию Боню, опубликовавшую обращение к президенту России Владимиру Путину.
В своем видео (продолжительностью 18 минут) Боня заявила, что Путин — сильный политик, но он не знает о многом из того, что происходит в России. Боня перечислила пять насущных проблем, «о которых ни один губернатор не скажет». Среди них были в том числе наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей Анапы мазутом, забой скота в Новосибирской области и блокировки интернета.
Боня назвала и другие проблемы, подчеркнув, что «люди кричат вовсю», потому что у них «отобрали последнее и продолжают отбирать». Она призвала Путина создать прямой канал связи с населением, чтобы «видеть, что думает народ».
Айза, как и Виктория Боня, не живет в России постоянно. Однако, подчеркнула Айза, у нее нет другого гражданства, кроме российского. Она добавила, что находится на связи со своими подписчиками, занимается волонтерской деятельностью в России, ей «не все равно на то, что происходит [в стране] прямо сейчас» — и она хочет «поддержать и усилить» слова Бони.
«Виктория Боня сказала очень правильные вещи. Что много информации не доходит, наверное, до верха, до Владимира Владимировича Путина. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что связь президента с народом должна быть очень крепкой», — подчеркнула Айза.
Затем она, как и Боня, перечислила проблемы, которые, по ее наблюдениям, важны для людей в России прямо сейчас — загрязнение мазутом в Анапе, забой скота в Новосибирской области и блокировки интернета. Айза добавила к этому списку не только наводнение в Дагестане, но и паводок в Сибири. А закончила она свое восьмиминутное видео критикой коррупции:
Опять же, мы молчим о новостях, в которых какой-то очередной среднестатистический депутат имеет недвижимости на миллионы-миллиарды долларов и кучу паспортов. Окей, пожалуйста. Но можете подумать о людях, которые прямо сейчас страдают? Я сейчас говорю не про нас, блогеров, хотя мы тоже страдаем, у нас сейчас нет денег, у нас выросла [оплата] ЖКХ, у нас выросли налоги, мы уже не зарабатываем столько, чтобы столько платить.
Подумайте о людях, которые прямо сейчас страдают без домов, без еды, то есть уже на грани. Сколько можно, сколько нужно наворовать денег, чтобы было достаточно? Я искренне надеюсь, что наш президент действительно не в курсе, и как говорит Вика, ему приносят все в папочке. Я искренне хочу в это верить. Но я просто не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов. Базовых потребностей, базовые потребности не закрыты.
Полный текст обращения Айзы
«Я не могу остаться в стороне, не могу молчать и хочу поддержать и усилить слова Виктории Бони о том, что сейчас происходит в нашей стране. Да, и я, и Вика сейчас находимся не в России. Но у меня нет никакого второго гражданства, никакого второго паспорта, и мне [его получать] даже не хочется, хотя это очень легко… У меня и, уверена, у Виктории Бони этого нет.
Мы являемся гражданами РФ, поддерживающими все законы, но есть такие законы, которые выходят за рамки здравого смысла, к сожалению. Так как у меня аудитория четыре миллиона человек, я не могу молчать. Я на протяжении многих лет занимаюсь волонтерской деятельностью, освещаю все крупные проблемы, помогаю деткам, у которых нет денег на лечение, постоянно перевожу средства людям в регионах РФ, которые нуждаются. Я являюсь человеком, которому не все равно на то, что происходит прямо сейчас. <…>
Виктория Боня сказала очень правильные вещи. Что много информации не доходит, наверное, до Владимира Владимировича Путина. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что связь президента с народом должна быть очень крепкой. Президент должен знать, что происходит в стране, потому что, как сказала Виктория, чиновники и правительство служат на благо народа, а не наоборот. Я с этим тоже согласна. Сейчас выходит, что все, к сожалению, наоборот, и люди страдают.
Вика сказала про Анапу. Да, это правда. В прошлом году моя свекровь лично отмывала птиц, собирала мазут. Вся страна приехала в Анапу и спасала нашу с вами природу. Сейчас это повторяется. Разговоры о том, что там возможен отдых, не соответствуют действительности, потому что там опасно. Волонтеры, которые очищали пляж от мазута, [жалуются на здоровье]. Это очень, очень вредно, особенно для деток.
Далее скот, который уничтожили. Окей, пастереллез, ящур, неважно что. В данный момент скот в Новосибирской области просто лежит и гниет, а скоро лето. Домашние и дикие животные растаскивают эти туши. Если это эпидемия, то получается, что болезнь распространяется, потому что эти мертвые туши никто не сжигает.
В Сибири — паводки. В Томске граждане осуждают чиновников за то, что те вовремя не подорвали лед. То есть не были соблюдены меры по предотвращению паводков. Все мы видим, что произошло в Дагестане. Люди самостоятельно собирают миллионы рублей. Мы уже не рассчитываем на то, что кто-то будет помогать, мы сами все это делаем. Но паводки повторяются прямо сейчас в Сибири.
Хорошо, мы пережили блокировку инстаграма. Все радовались, что наконец-таки эти жирующие блогеры перестанут грести деньги лопатой. Мы это пережили, мы не возмущались. Далее, закрывается телеграм. То есть доступ к информации закрыт полностью. Опять же, бизнес только-только переехал в телеграм, а его тоже блокируют. Это удар по экономике РФ, потому что блогеры платили огромные налоги. Я лично платила огромные налоги с каждой своей рекламы, ни копейки мимо.
Я скачала Max, потому что когда отключали интернет в Москве, я теряла связь со своими родителями. Я переживаю, у меня родители возрастные. Я установила канал в Мах [и поняла, что] если бы я создала что-то, это бы выглядело примерно как Мах. Я не понимаю, как с такими огромными деньгами, с таким огромным бюджетом нельзя создать платформу, которая бы заменила нам и телеграм, и инстаграм. Разве это сложно? У меня в голове не укладывается.
Опять же, мы молчим о новостях, в которых какой-то очередной среднестатистический депутат имеет недвижимости на миллионы-миллиарды долларов и кучу паспортов. Окей, пожалуйста. Но можете подумать о людях, которые прямо сейчас страдают? Я сейчас говорю не про нас, блогеров, хотя мы тоже страдаем, у нас сейчас нет денег, у нас выросла [оплата] ЖКХ, у нас выросли налоги, мы уже не зарабатываем столько, чтобы столько платить.
Подумайте о людях, которые прямо сейчас страдают без домов, без еды, то есть прямо уже на грани. Сколько можно, сколько надо наворовать денег, чтобы было достаточно? Я, конечно, искренне надеюсь, что наш президент действительно не в курсе, и как говорит Вика, ему приносят все в папочке, и он не знает, что происходит с людьми. Я искренне хочу в это верить. Но я просто не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов. Базовых потребностей, базовые потребности не закрыты.
Спасибо, что дослушали. Вика, ты молодец. Давайте, ребята, говорить об этом, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Это все неправильно, это все очень неправильно».
Обращение Айзы, опубликованное в инстаграме 14 апреля, набрало больше 2 миллионов просмотров, больше 70 тысяч лайков и почти 2700 комментариев. В топе по количеству лайков оказался комментарий про Путина: «Как глупо думать, что такой человек как президент сидит в неведении о том, что происходит».
Видео Виктории Бони, на которое отозвалась Айза, собрало 19 миллионов просмотров, почти 950 тысяч лайков и 56 тысяч комментариев. Комментировали его не только подписчики Бони, но и депутаты Госдумы вместе с z-блогерами.
«Последствия наводнения в Дагестане из Монако [где живет Боня], конечно, видны лучше. Только помогают их ликвидировать другие люди», — заявил первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов.
«Сказала то, на что многие закрывают глаза и ищут оправдание», — прокомментировал выступление Бони z-канал DontStopWar.
«Русский сегмент телеги всегда был лояльным к власти. <…> В отличии от инсты. Откуда вы, господа, только что пропустили хук справа и словили смачного леща, как я понимаю. Соболезную вам, но не очень искренне. И с интересом посмотрю че вы будете с этим делать», — написал провоенный блогер Александр Картавых.
Z-блогер Сергей Колясников (Zergulio) назвал выступления Бони и Айзы «первыми плодами идиотских блокировок и изоляции». «Можно надеть себе бумажный пакет на голову и верить, что ты изолировался и ни для кого недоступен. Но это иллюзия. И главное — люди не хотят бумажный пакет и Lada Vesta за 3 миллиона рублей. Сеть — это окно в мир, одна из немногих оставшихся отдушин», — написал Колясников.
Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня стала активно высказываться на общественно-политические темы в 2020 году во время пандемии ковида — тогда она распространяла конспирологическую теорию о связи между коронавирусом и вышками 5G. После вторжения России в Украину Боня то высказывалась против войны, то осуждала западные санкции и резала свою сумку Chanel в знак протеста против ограничений бренда для россиян. Айза в 2020 году сомневалась в отравлении Алексея Навального «Новичком», а после 2022 года осуждала нападение России на Украину, в том числе на ютьюб-канале команды Навального.
