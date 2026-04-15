«Сколько нужно наворовать, чтобы было достаточно? У одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов» Айза (4М подписчиков в инстаграме) вслед за Викторией Боней высказалась о проблемах в России

Полный текст обращения Айзы

«Я не могу остаться в стороне, не могу молчать и хочу поддержать и усилить слова Виктории Бони о том, что сейчас происходит в нашей стране. Да, и я, и Вика сейчас находимся не в России. Но у меня нет никакого второго гражданства, никакого второго паспорта, и мне [его получать] даже не хочется, хотя это очень легко… У меня и, уверена, у Виктории Бони этого нет.

Мы являемся гражданами РФ, поддерживающими все законы, но есть такие законы, которые выходят за рамки здравого смысла, к сожалению. Так как у меня аудитория четыре миллиона человек, я не могу молчать. Я на протяжении многих лет занимаюсь волонтерской деятельностью, освещаю все крупные проблемы, помогаю деткам, у которых нет денег на лечение, постоянно перевожу средства людям в регионах РФ, которые нуждаются. Я являюсь человеком, которому не все равно на то, что происходит прямо сейчас. <…>

Виктория Боня сказала очень правильные вещи. Что много информации не доходит, наверное, до Владимира Владимировича Путина. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что связь президента с народом должна быть очень крепкой. Президент должен знать, что происходит в стране, потому что, как сказала Виктория, чиновники и правительство служат на благо народа, а не наоборот. Я с этим тоже согласна. Сейчас выходит, что все, к сожалению, наоборот, и люди страдают.

Вика сказала про Анапу. Да, это правда. В прошлом году моя свекровь лично отмывала птиц, собирала мазут. Вся страна приехала в Анапу и спасала нашу с вами природу. Сейчас это повторяется. Разговоры о том, что там возможен отдых, не соответствуют действительности, потому что там опасно. Волонтеры, которые очищали пляж от мазута, [жалуются на здоровье]. Это очень, очень вредно, особенно для деток.

Далее скот, который уничтожили. Окей, пастереллез, ящур, неважно что. В данный момент скот в Новосибирской области просто лежит и гниет, а скоро лето. Домашние и дикие животные растаскивают эти туши. Если это эпидемия, то получается, что болезнь распространяется, потому что эти мертвые туши никто не сжигает.

В Сибири — паводки. В Томске граждане осуждают чиновников за то, что те вовремя не подорвали лед. То есть не были соблюдены меры по предотвращению паводков. Все мы видим, что произошло в Дагестане. Люди самостоятельно собирают миллионы рублей. Мы уже не рассчитываем на то, что кто-то будет помогать, мы сами все это делаем. Но паводки повторяются прямо сейчас в Сибири.

Хорошо, мы пережили блокировку инстаграма. Все радовались, что наконец-таки эти жирующие блогеры перестанут грести деньги лопатой. Мы это пережили, мы не возмущались. Далее, закрывается телеграм. То есть доступ к информации закрыт полностью. Опять же, бизнес только-только переехал в телеграм, а его тоже блокируют. Это удар по экономике РФ, потому что блогеры платили огромные налоги. Я лично платила огромные налоги с каждой своей рекламы, ни копейки мимо.

Я скачала Max, потому что когда отключали интернет в Москве, я теряла связь со своими родителями. Я переживаю, у меня родители возрастные. Я установила канал в Мах [и поняла, что] если бы я создала что-то, это бы выглядело примерно как Мах. Я не понимаю, как с такими огромными деньгами, с таким огромным бюджетом нельзя создать платформу, которая бы заменила нам и телеграм, и инстаграм. Разве это сложно? У меня в голове не укладывается.

Опять же, мы молчим о новостях, в которых какой-то очередной среднестатистический депутат имеет недвижимости на миллионы-миллиарды долларов и кучу паспортов. Окей, пожалуйста. Но можете подумать о людях, которые прямо сейчас страдают? Я сейчас говорю не про нас, блогеров, хотя мы тоже страдаем, у нас сейчас нет денег, у нас выросла [оплата] ЖКХ, у нас выросли налоги, мы уже не зарабатываем столько, чтобы столько платить.

Подумайте о людях, которые прямо сейчас страдают без домов, без еды, то есть прямо уже на грани. Сколько можно, сколько надо наворовать денег, чтобы было достаточно? Я, конечно, искренне надеюсь, что наш президент действительно не в курсе, и как говорит Вика, ему приносят все в папочке, и он не знает, что происходит с людьми. Я искренне хочу в это верить. Но я просто не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов. Базовых потребностей, базовые потребности не закрыты.

Спасибо, что дослушали. Вика, ты молодец. Давайте, ребята, говорить об этом, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Это все неправильно, это все очень неправильно».