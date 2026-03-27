«90% мазута убрано». Все пляжи в Анапе планируют открыть к 1 июня

С пляжей Анапы убран почти весь мазут, вылившийся из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сказал он в эфире программы «Вести» по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС (цитата по «Интерфаксу»).

Последние тесты Роспотребнадзора, добавил он, подтвердили безопасность восьми галечных пляжей Анапы. «Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС», — заявил Савельев.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что туристическая индустрия ждет решения по песчаным пляжам — 40 километрам береговой линии от Высокого берега до Витязево. Именно там расположены большинство отелей и основная курортная инфраструктура Анапы.

В Краснодарском крае десятки километров береговой линии оказались загрязнены мазутом из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в середине декабря 2024 года. Танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в море попали как минимум 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

В летнем сезоне 2025 года пляжи Анапы — одного из самых популярных в России мест для отдыха — были закрыты.

«Мазут опасен, но если сделать гостям скидку — уже не очень» Из-за экологической катастрофы побережье Черного моря в районе Анапы опустело. Вот большой репортаж о том, как в этих условиях выживает бизнес

Читайте также

«Мазут опасен, но если сделать гостям скидку — уже не очень» Из-за экологической катастрофы побережье Черного моря в районе Анапы опустело. Вот большой репортаж о том, как в этих условиях выживает бизнес