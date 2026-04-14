«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)

Блогер Виктория Боня опубликовала в инстаграме обращение «от лица народа» к президенту РФ Владимиру Путину. В обращении продолжительностью 18 минут, Боня, в частности, заявила:

Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.

Сама Боня, по ее словам, Путина не боится, так как живет «по сердцу». Блогер заявила, что она считает Путина сильным политиком, который, однако, «многого не знает». Она перечислила пять насущных проблем, «о которых ни один губернатор не скажет»:

Также Боня отметила и другие проблемы, с которыми сталкиваются, россияне, включая резкий рост цен и сложности ведения малого бизнеса. «Люди сейчас кричат вовсю. У них отобрали последнее и продолжают отбирать. Бизнес умирает», — заявила она. «Люди гуглят, как уехать из России. Один из самых популярных запросов сейчас», — подчеркнула Боня.

Боня попыталась вновь привлечь внимание к судебному преследованию Валерии (блогер Лерчек) и Артема Чекалиных, а также пожаловалась на оскорбляющие женщин высказывания депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова, которого она назвала «омерзительным персонажем».

Блогер призвала Путина создать, например, в мессенджере Max, «какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам напрямую о том, что у них происходит, напрямую писать о своих проблемах». «Нужно видеть, что сегодня думает народ. Это очень важно», — заявила блогер. «Я надеюсь, что это сообщение позволит нам найти связь и решить все эти вопросы. Потому что власть, она служит людям. Но никак не наоборот», — сказала она.

За 13 часов видеообращение Бони (полностью его можно посмотреть здесь) набрало более 500 тысяч лайков.

Виктория Боня, живущая за границей, неоднократно записывала обращения по поводу резонансных событий. Так, например, она комментировала в инстаграме тяжбу за квартиру Ларисы Долиной, высказывалась по поводу изъятия скота в Новосибирской области, а также призывала освободить Артема Чекалина, которого 13 апреля приговорили к 7 годам колонии.