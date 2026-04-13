Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима Артема Чекалина — бывшего мужа Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек. Суд признал Чекалина виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, Чекалин вывел из России в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи марафонов блогера Лерчек.

Суд также назначил Чекалину штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Чекалина взяли под стражу в зале суда, сообщает ТАСС.

Защита планирует обжаловать приговор. Чекалин в последнем слове заявил, что соблюдал требования российского законодательства, и попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок.

Артема и Валерию Чекалина, входившую в число российских блогеров, которые, по версии Forbes, больше всего зарабатывают в инстаграме, в 2023 году обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. К марту 2024 года оба уголовных дела против Чекалиных были закрыты.

В октябре 2024 году Чекалины, которые к тому моменту уже развелись, стали фигурантами третьего уголовного дела — о незаконном выводе средств за пределы РФ.

Валерия Чекалина, находившаяся по домашним арестом, в феврале 2026 года родила четвертого ребенка, а в марте партнер Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее диагностировано онкологическое заболевание. В заявлении, направленном защитой Чекалиной в СК, говорилось, что ей не давали посещать врача, «всего было заявлено более десяти ходатайств о разрешении выезда к врачу».

6 марта Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест Чекалиной в связи с онкологическим заболеванием и приостановил рассмотрение ее дела — до возобновления возможности участия подсудимой в процессе.

