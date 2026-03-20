Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попросила СК проверить следователя, не отпускавшего ее к врачу из-под домашнего ареста. У нее онкологическое заболевание

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия следователя МВД, который якобы отказывался отпустить ее из-под домашнего ареста к врачу.

СК просят проверить действия следователя на предмет наличия состава преступления, сообщил ТАСС адвокат Чекалиной Константин Третьяков, подчеркнув, что у блогера «сейчас 4-я стадия рака желудка».

В заявлении, направленном защитой Чекалиной в СК, с текстом которого ознакомилось РИА Новости, говорится, что «всего было заявлено более десяти ходатайств о разрешении выезда к врачу». К заявлению, в числе прочих документов, прилагается выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщает агентство.

Валерия Чекалина, входившая в число российских блогеров, которые, по версии Forbes, больше всего зарабатывают в инстаграме, в 2023 году вместе с Артемом Чекалиным, за которым в тот момент была замужем, обвинялась в неуплате налогов и отмывании денег. К марту 2024 года оба уголовных дела против Чекалиных были закрыты.

В октябре 2024 году Чекалины, которые к тому моменту уже развелись, стали фигурантами третьего уголовного дела — о незаконном выводе средств за пределы РФ. Валерию Чекалину отправили под домашний арест. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, а в марте партнер Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее диагностировано онкологическое заболевание. Сквиччиарини говорил, что Чекалина еще год назад начала жаловаться на боли, тогда ей не позволили нарушить режим домашнего ареста и посетить врача.

16 марта Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест Чекалиной в связи с онкологическим заболеванием и приостановил рассмотрение ее дела — до возобновления возможности участия подсудимой в процессе.

Лерчек (Валерия Чекалина, 10М в инстаграме) справилась с двумя уголовными делами, но потом на нее завели третье Тем временем в ее жизни — четвертый ребенок, развод и онкологическое заболевание

Лерчек (Валерия Чекалина, 10М в инстаграме) справилась с двумя уголовными делами, но потом на нее завели третье Тем временем в ее жизни — четвертый ребенок, развод и онкологическое заболевание