Блогера Лерчек (Валерию Чекалину) отпустили из-под домашнего ареста. У нее онкологическое заболевание
Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в связи с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали, сообщает ТАСС 16 марта.
Суд приостановил рассмотрение ее дела — до возобновления возможности участия Лерчек в процессе, пишет агенство «Москва». Сама Валерия на заседании суда не присутствовала.
У Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких, сообщил ее партнер Луис Сквиччиарини 12 марта. «Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию», — рассказал он.
По словам адвоката Юлии Лисановской, Чекалиной провели несколько операций, из-за последствий заболевания она стала слепнуть.
РБК писал, что Чекалина проходит курс химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина.
Недавно «Медуза» выпустила большой материал о том, как за последние три года Чекалина стала фигуранткой трех уголовных дел, развелась с мужем, родила четвертого ребенка и столкнулась с онкологическим заболеванием.