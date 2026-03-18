Блокпост на въезде в Новопичугино — одно из сел Новосибирской области, где массово забивали домашний скот. 17 марта 2026 года Александр Кряжев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В Новосибирской области не прекращаются протесты сельских жителей, у которых массово изымают и уничтожают домашний скот. Люди говорят, что их животных убивают из-за «особо опасной болезни», название которой почему-то засекречено. Они возмущены не только тем, что чиновники отказываются с ними общаться, но и тем, что они предлагают мизерную компенсацию за уничтоженное поголовье скота, который был для фермеров единственным источником дохода. Эта история получила большой резонанс в соцсетях, наложившись на другие проблемы, с которыми россияне столкнулись в последние месяцы: повышение налогов и тарифов ЖКХ, отключение интернета и блокировка телеграма. Итог всего этого — Виктория Боня из-за границы призывает жителей России «встать и бунтовать», чтобы властям «неповадно было», и собирает на этом 180 тысяч лайков. Рассказываем подробнее.

С чего все началось

На федеральный уровень конфликт в Новосибирской области вышел в начале марта — после того, как жители сел Козиха и Новопичугово, где установили карантин и блокпосты из-за «опасной болезни» животных, стали мешать проезду спецтехники, которая участвовала в уничтожении их домашнего скота.

При этом, по данным Baza, на тот момент в Новосибирской области уже были забиты тысячи коров, быков, свиней и баранов — и не только в Ордынском районе, где расположены Козиха и Новопичугово, но и как минимум в трех других. По словам собеседников Baza, животных начали убивать еще в начале февраля.

В Новосибирской области — протесты из-за массового забоя скота Власти говорят о распространении опасного заболевания. Фермеры блокируют дороги и жалуются Путину

Чем власти объяснили массовый забой скота

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области заявило, что с начала 2026 года в регионе были выявлены очаги бешенства и , из-за чего в карантин попали пять районов — Баганский, Купинский, Карасукский, Черепановский и Ордынский. Именно в них жители сообщали о массовом забое коров, свиней и баранов.

Рост заболеваемости домашнего скота власти Новосибирской области объяснили снежной зимой, из-за которой дикие животные (разносчики заболеваний) оголодали, стали выходить к населенным пунктам в поисках корма и заражать домашний скот, не прошедший вакцинацию.

Эти объяснения последовали, когда на проблему обратили внимание журналисты. Хозяевам убитых животных ничего не объясняли и тем более не предъявляли никаких документов, лишь на словах ссылаясь на «опасную болезнь». При этом ни пастереллез, ни бешенство не требуют полного уничтожения домашнего скота: пастереллез можно лечить, а при бешенстве предусмотрен убой лишь животных с клиническими признаками болезни. Фермеры же настаивали, что внешне скот выглядел здоровым, а анализы перед убоем никто не проводил.

Какой может быть реальная причина

На фоне отсутствия официальной информации в селах Новосибирской области, затронутых карантином, начали ходить слухи про ящур. Это очень заразное заболевание, меры борьбы с которым еще жестче, чем с бешенством — они предусматривают уничтожение всех парнокопытных и в очаге заражения, радиус которого составляет до пяти километров.

Начальник центра ветеринарно-санитарного обеспечения Новосибирской области Юрий Шмидт отрицал, что речь идет о ящуре. Однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что проблема может быть именно в нем. Во-первых, среди уничтоженных в регионе животных оказались верблюды, восприимчивые к ящуру. Во-вторых, глава региональной фермерской ассоциации Алексей Сальников оправдывал повальный убой домашнего скота неназванной болезнью, при которой уничтожению подлежат все животные, способные быть носителями вируса, в пятикилометровой зоне от очага. Это описание не соответствует пастереллезу или бешенству, но соответствует ящуру.

Исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев предположил, что власти не хотят официально признавать наличие ящура, поскольку это может иметь масштабные последствия для экспорта животноводческой продукции. На региональном уровне эти последствия уже есть: в феврале Казахстан запретил поставки скота, мяса и молока из четырех регионов Сибири (в том числе Новосибирской области), а в середине марта, по неофициальным данным, еще более широкий запрет на поставки из РФ ввела Беларусь.

16 марта источник «Осторожно, новости» заявил, что губернатор Свердловской области Денис Паслер на закрытом совещании с представителями молокозаводов и торговых сетей признал ящур причиной уничтожения домашнего скота (которое происходит не только в Новосибирской области, но и еще как минимум в одном регионе). По словам Паслера, заболевание проникло в Россию «в рамках диверсии» — с кормами немецкого производителя. В начале 2025 года в Германии выявили вспышку ящура, из-за которой Россия ограничивала поставки животноводческой продукции из ЕС.

Что такое ящур

Что предпринимают фермеры

Блокировкой дорог в селах Козиха и Новопичугово дело не ограничилось. Жители сельских районов Новосибирской области обращались к федеральным властям, в том числе к президенту, главам силовых структур и Минсельхоза. Они добились того, что Следственный комитет организовал проверку по факту возможных нарушений со стороны чиновников регионального министерства сельского хозяйства.

Кроме того, одна из жительниц Новосибирской области — Светлана Панина из села Новоключи Купинского района, у которой убили около 200 голов скота, пока ее не было дома, — 14 марта вышла на пикет к приемной губернатора Андрея Травникова. Она требовала обнародовать его указ о карантине, которым чиновники объясняют забой скота. Травников не вышел, поэтому Панина зашла в приемную регионального министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, а тот от нее просто сбежал.

Фермеры Новосибирской области недовольны не только тем, что их скот забивают без каких-либо доказательств того, что эти меры необходимы. Их возмущает и предложенная сумма компенсации — 171 рубль за каждый килограмм веса убитых животных. Рыночная цена у фермеров, которые сдают мясо в торговые сети — 300 рублей, пишут «Такие дела». По данным издания, новосибирские фермеры даже начали самостоятельно забивать своих коров, чтобы не отдавать их ветеринарам, которые сожгут туши. Они собираются сохранить хотя бы мясо (но продавать его нельзя).

Чем отвечают власти

В первую очередь угрозами и давлением. Новосибирские чиновники предостерегали фермеров от участия в протестах и задержали несколько человек из-за блокирования дорог с селах Козиха и Новопичугово. Трое задержанных получили «сутки», еще семеро — штрафы. В поле зрения полиции попали и два журналиста, которые рассказывали о протестах фермеров: одного из них задержали, но отпустили без протокола; на второго составили протокол о «злоупотреблении свободой массовой информации».

Кроме этого, одна из жительниц села Козиха заявила, что органы опеки пригрозили забрать у нее сына, имеющего инвалидность, из-за того, что она публично жаловалась на забой скота.

Одновременно власти Новосибирской области начали выплачивать компенсации за убитых животных — и в дополнение к ним пообещали, что каждая семья, потерявшая скот, будет получать социальную помощь в течение девяти месяцев. Ее размер составит 18 560 рублей на каждого члена семьи.

Что говорят в соцсетях

Эта история нашла очень горячий отклик в инстаграме. Посвященные ей посты набирают тысячи комментариев и десятки тысяч лайков. В некоторых из них утверждается, что скот в личных подсобных хозяйствах забивают в интересах крупных агрохолдингов, поголовье которых пока остается невредимым. Чаще других в качестве предполагаемого бенефициара массового забоя упоминается «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины. Дело дошло до призывов к бойкоту компании, которая поспешила заявить, что не конкурирует с мелкими фермерами.

Во многих других постах проблемы новосибирских фермеров увязывают с проблемами остальных россиян — в частности, с блокировками соцсетей и отключениями интернета.

«Ладно, мы всю жизнь топтали сугробы, потому что снег вообще не чистили. Ладно, мы терпим регулярное отключение интернета… Ладно, повышение цен, повышение коммуналки. Но то, что у людей забирают животных, которых они растили, кормили, ухаживали за ними и за счет них существовали, это уже лютый пиздец», — заявил автор одного из рилсов на эту тему.

«Вы тоже заметили, что в 2026 году все как-то резко пошло по одному месту? Я правильно понимаю, что запреты и замедление социальных сетей, отключение интернета — это для того, чтобы люди не могли освещать то, что происходит, не могли себя отстаивать, не могли объединяться и вызывать общественный резонанс?» — спрашивает автор другого рилса.

Ей вторит автор третьего: «Знаете, что мне девочки написали? „Спасибо, что показали [ролики из Новосибирской области], а мы и не знали, что вокруг нас происходит такое“. В новостях ничего нет, в ВК ничего нет, в „Одноклассниках“ ничего нет, и только в инстаграме люди пытаются сопротивляться и бороться за свои права. Для этого блокируется интернет и убираются международные соцсети, чтобы люди не общались и не получали никакой информации?»

За жителей новосибирских сел вступились и участники войны в Украине, и провоенные блогеры, и даже живущая в Монако Виктория Боня. «В какие дебри нас ведут? Отключили инстаграм, телеграм, ютьюб. Интернет вырубили, сейчас давай еще скот заберем. Это к чему идет все? Мы не будем молчать. Я предлагаю всем встать и бунтовать. Чтобы неповадно было, блять» — заявила блогер в рилсе, который набрал почти 180 тысяч лайков.

