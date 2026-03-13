Полиция в селе Козиха Ордынского района Новосибирской области. Жители села попытались перегородить дорогу, протестуя против вывоза животных на скотомогильник. 9 марта 2026 года Сибирский Экспресс

В Новосибирской области пять человек задержали после протестов фермеров против массового забоя скота, сообщает «Агентство». Еще несколько человек вызвали в полицию для составления административных протоколов.

Среди задержанных — жители села Новопичугово Максим Виль и Андрей Гавриленко. Виля — единственного работника сельской аптеки — задержали после того, как он попросил полицейского, который дергал его жену за руки, «убрать руки». В итоге на него составили протоколы о неподчинении полиции и участии в несанкционированном митинге.

В соседнем селе Козиха 11 марта задержали депутата местного сельсовета Ларису Вьюнникову. Ее, как и Гавриленко, арестовали на двое суток по статье об организации незаконного пребывания граждан в общественных местах.

12 марта в Новосибирске задержали журналиста Ивана Фролова, который освещал протесты фермеров. Ему вменили статью о публичном распространении заведомо ложной информации.

Кроме того, сообщалось о задержании мужчины в селе Новоключи Купинского района, которое 12 марта оцепила полиция. Задержанный, писал Mash Siberia, снимал действия силовиков и ветеринаров.

Как ранее отмечало «Агентство», протесты в Новосибирской области — первые среди российских фермеров с 2016 года. В предыдущий раз протестовали в Краснодарском крае. Там фермеры провели тракторный марш против рейдерских захватов, коррупции и массовых случаев обмана селян.

Из-за чего новосибирские фермеры стали протестовать

Конфликт начался несколько недель назад. В начале февраля Управление ветеринарии Новосибирской области выявило несколько случаев заражения у коров в Черепановском и Карасукском районах. Россельхознадзор признал Новосибирскую область неблагополучной по этому заболеванию. Сотрудники ветеринарного управления заверили жителей, что ситуация находится под контролем, проводятся профилактические мероприятия.

Власти объяснили распространение болезни тем, что в этом году стояли аномальные морозы и выпало много снега. Это спровоцировало голод у диких животных, которые стали выходить к людям и заражать домашний скот.

В марте очаги инфекции появились в Ордынском, Баганском и Купинском районах области. К 7 марта появилась информация, что в некоторых населенных пунктах региона местные власти по указу губернатора Андрея Травникова ввели карантин.

Владельцам хозяйств в селе Новопичугово власти Ордынского района запретили продавать молоко и мясо, а на въезде в село установили шлагбаум. Блокпост охраняли сотрудники полиции, а автомобили местных жителей обрабатывали при выезде из села, сообщали местные СМИ.

Аналогичная ситуация сложилась в селе Козиха Ордынского района. Причиной карантина стало заражение пастереллезом коров из местного хозяйства «Водолей». Животных убили, чтобы остановить распространение инфекции.

Жители села утверждали, что чиновники не объяснили им причины карантина, ограничившись только заявлением об «опасной болезни». По их словам, у животных, которые не выглядели больными, не брали анализов, но их владельцам угрожают убийством скота.

Фермерам предложили компенсацию в 171 рубль за килограмм веса коровы. Но те заявили, что и сейчас коров для хозяйства купить трудно — а если уничтожат многих телят, то цены взлетят и приобрести коров на предполагаемую компенсацию будет еще сложнее. При этом другой работы, кроме разведения животных, в округе нет, говорили жители Козихи. Позже власти региона объявили, что окажут социальную помощь тем, у кого изъяли скот во время карантина.

9 марта жители Козихи попытались перегородить дорогу трактору, расчищавшему проезд к скотомогильнику. На место приехали полицейские, пригрозившие фермерам административной ответственностью. Одного протестующего задержали, но позже отпустили. Нескольким жителям Козихи вручили повестки с требованием явиться в полицию.

В селе Новопичугово тоже заблокировали дорогу, чтобы не пропустить спецтехнику. Там полицейские вытолкали активистов с дороги, чтобы люди в защитных костюмах смогли попасть на территорию местного хозяйства и приступить к забою скота. Силовики утверждали, что в селе прошло «несанкционированное мероприятие».

Жители нескольких сел Ордынского района Новосибирской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Коровы в данный момент здоровы. У них не брали на анализ ни кровь, ни молоко. Все коровы в наших подворьях здоровы, активны, мы едим и пьем их продукцию. Идет организованная диверсия», — заявили жители в обращении.

Как на протесты ответили власти

После протестов Следственный комитет РФ пообещал проверить сообщения о необоснованном изъятии животных. Активисты из Козихи также написали коллективную жалобу в прокуратуру.

К 11 марта из-за вспышек пастереллеза и бешенства животных в массовом порядке забили в нескольких районах области. В Купинском районе сожгли более тысячи голов скота, в селе Калиновка Карасукского района — еще почти тысячу.

Помимо Новосибирской области, несколько очагов пастереллеза выявили в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Бурятии и Республике Алтай. Ситуация вызывает опасения у бизнеса, рассказали четыре источника «Коммерсанта» на аграрном рынке. Они связаны в первую очередь со слухами о том, что сейчас наблюдается вспышка не пастереллеза, а ящура. Один из собеседников газеты отметил, что «пастереллез не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота». В приказе Минсельхоза говорится, что обязательному убою подлежат только птицы, заболевшие пастереллезом.

«Сибирский экспресс» со ссылкой на источники сообщил, что у скота в Новосибирской области могли наблюдаться признаки не только пастереллеза, но и другого заболевания — о чем именно идет речь, журналисты не уточнили, объяснив свое решение угрозой преследования. Они отмечают лишь, что эта инфекция входит в список особо опасных болезней животных, утвержденный приказом Минсельхоза РФ.

Редакция утверждает, что у скота в одном из крупных хозяйств под Новосибирском еще в начале февраля брали анализы «из-за признаков этого самого заболевания». «Эта компания не только поставляла сырое молоко в соседние регионы, но также производит корма, добавки, продает запчасти для молочных ферм и заводов. Сейчас въезд на предприятие перекрыт деревянными поддонами», — утверждает «Сибирский экспресс».