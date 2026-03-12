В Новосибирске задержали журналиста Ивана Фролова. Он писал о протестах фермеров, которых вынуждают забивать домашний скот

В Новосибирске полиция задержала журналиста Ивана Фролова — автора канала «Народное телевидение Сибири», пишет «Сибирский экспресс».

Фролова в наручниках отвезли в отделение полиции под предлогом проверки по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Журналист считает, что преследование связано с тем, что он писал об изъятии скота у фермеров в селе Гнедухино Новосибирской области, необходимость которого власти объясняют вспышкой заболеваний. Материалы дела опубликовал в своем телеграм-канале коллега Фролова Виталий Бочкарев.

В Новосибирской области фермеры протестуют против массового уничтожения домашнего скота под предлогом вспышки и бешенства пастереллеза. Фермеров возмутило, что власти потребовали уничтожить скот, ограничившись заявлением «об опасной болезни» и не дав более подробных разъяснений. Кроме того, владельцы скота недовольны размером компенсаций, которые им обещают за уничтоженный скот.

В рамках протестов фермеры перекрывали дороги, на нескольких протестующих составили административные протоколы об участии в несогласованной акции.