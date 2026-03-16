«В туалет еще спрячьтесь от нас». Жительница Новосибирской области, у которой принудительно забили скот, пришла на прием к министру сельского хозяйства. Тот от нее сбежал

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отказался принять жительницу села Новоключи Купинского района Светлану Панину, у которой забили около 200 голов скота под предлогом опасного заболевания. Об этом пишет издание «Сибирский экспресс».

Панина рассказывала, что 12 марта, пока ее не было дома, в ее хозяйство приехали ветеринары и усыпили всех животных: 150 баранов, 40 коров, семь коз, трех верблюдов и двух поросят. 14 марта Панина вышла в пикет к приемной губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, она требовала обнародовать губернаторский указ о карантине, которым власти объясняют забой скота.

«Теперь мы остались просто бомжами, без ничего. Без единого средства к существованию. Мы хотим достучаться до губернатора и пусть он объяснит, на каком он основании это делает, какой он издал приказ все у людей забирать. Где такое видано было, чтобы приходили, человека нет дома, усыпляли всю скотину, всех коров и потом сжигали на костре», — рассказывала женщина.

Затем Панина пришла в приемную министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Секретарь сначала сказала, что у министра «плотный график», но Панина смогла попасть в его кабинет. Однако чиновник отказался с ней общаться, убежав от женщины по коридорам здания областного правительства.

«Я не лишал [вас хозяйства]», — сказал министр Паниной.

«Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Что вы убегаете-то? В туалет еще спрячьтесь от нас, от граждан. Бессовестно! Без документов забрали [скот], вызвали ОМОН, а теперь убегаете!» — говорила ему женщина, пытаясь догнать.

Видео того, как министр сбежал от Паниной, 16 марта опубликовал телеграм-канал «Аграрный совет».

В Новосибирской области уже несколько недель продолжается конфликт между местными фермерами и властями. В начале февраля Управление ветеринарии Новосибирской области выявило несколько случаев заражения пастереллезом у коров в Черепановском и Карасукском районах. К 7 марта появилась информация, что в некоторых населенных пунктах региона местные власти по указу губернатора Андрея Травникова ввели карантин. У фермеров начали конфисковывать скот — животных убивали, чтобы остановить распространение инфекции. Местные фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных. Жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Следственный комитет РФ пообещал проверить сообщения о необоснованном изъятии животных.

