Путин подписал закон о повышении НДС до 22%

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение общей ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Льготная ставка 10% на социально значимые товары — основные продукты питания, лекарства, детские и других товары — сохранится.

Поправки также предусматривают поэтапное снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года — до 20 миллионов рублей, с 2027 — до 15 миллионов, с 2028 — до 10 миллионов.

Кроме того, Путин подписал закон, который поднимает ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для «иностранных агентов» до 30%. Ранее такая ставка действовала только для нерезидентов.

Люди, объявленные в России «иноагентами», также не смогут воспользоваться налоговыми льготами: вычетами на инвестиции и освобождением от налогообложения доходов при дарении и наследовании. Юридические лица, объявленные «иноагентами», не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль.