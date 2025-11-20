Госдума подняла НДФЛ для «иноагентов» до 30% и лишила их налоговых льгот

Госдума приняла в третьем и финальном чтении закон, который поднимает ставку НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для «иноагентов» до 30%, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Кроме повышенной ставки НДФЛ, «иноагенты» также лишаются налоговых льгот (к ним относится, например, освобождение от налогов дохода от продажи недвижимости, которая была в собственности более трех лет) и налоговых вычетов (например, на инвестиции).

Нововведение касается и организаций, объявленных «иноагентами» — а также тех, доля участия «иноагентов» в которых выше 10%. Им запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогов дохода в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.

«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — написал Володин.

Законопроект, который устанавливает для «иноагентов» ставку НДФЛ в размере 30%, предложил Минфин. Сейчас такая ставка действует для нерезидентов — то есть тех, кто в течение года провел больше дней за рубежом, чем в России.

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, согласно которой ставка налога зависит от размера дохода и составляет от 13% до 22% (при заработке свыше 4,17 миллиона рублей в месяц). Нерезиденты платят 30% со всех доходов из России за одним исключением: если человек официально работает на российскую компанию даже удаленно из-за рубежа, НДФЛ с его зарплаты удерживается по «резидентской» ставке.