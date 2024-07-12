Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Владимир Путин подписал пакет поправок в Налоговый кодекс, который вводит с 1 января 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон повышает НДФЛ для всех, кто зарабатывает свыше 200 тысяч рублей в месяц. Ставка налога для разных уровней дохода будет выглядеть так:

от 2,4 до 5 миллионов рублей в год (от 200 до 417 тысяч в месяц) — 15%;

от 5 до 20 миллионов рублей в год (от 417 тысяч до 1,7 миллиона в месяц) — 18%;

от 20 до 50 миллионов рублей в год (от 1,7 до 4,17 миллиона в месяц) — 20%;

свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

По более высокой ставке налог будет платиться не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем.

Кроме того, пакет поправок, подписанный Путиным, повышает налог на прибыль компаний с нынешних 20 до 25%. Как отмечал The Bell, в 2025 году эта мера должна принести бюджету 1,6 триллиона рублей из 2,6 триллиона запланированных дополнительных доходов

Переход к прогрессивной шкале НДФЛ обсуждался в правительстве несколько месяцев. 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию предложил «продумать подходы» к тому, как изменить российскую налоговую систему так, чтобы налоговая нагрузка распределялась «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». 14 мая Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц. 28 мая Минфин внес в правительство соответствующий пакет поправок.

Эксперты РАНХиГС предполагали, что власти могут пойти на повышение налогов из-за нехватки денег в бюджете, а также чтобы «снизить бедность и неравенство», отмечая при этом, что ни один из возможных сценариев (тогда параметры еще не были известны) не поможет в достижении этих целей и скорее приведет к замедлению экономической активности.

Читайте также

Власти повышают налоги для населения и бизнеса. Сколько заплатят россияне за «социальную справедливость» — и почему она все равно не наступит? И не потратят ли собранные триллионы на войну? 11 карточек