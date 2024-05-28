Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Она будет начинаться с дохода в 200 тысяч рублей в месяц

Минфин России внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, говорится в пресс-релизе ведомства. Он включает в том числе введение прогрессивной шкалы налогообложения.

По данным «Коммерсанта», ознакомившегося с проектом, прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллионов рублей (200 тысяч рублей в месяц). Ставка налога для разных уровней дохода будет выглядеть так:

от 2,4 до 5 миллионов рублей в год (от 200 до 417 тысяч в месяц) — 15%;

от 5 до 20 миллионов рублей в год (от 417 тысяч до 1,7 миллиона в месяц) — 18%;

от 20 до 50 миллионов рублей в год (от 1,7 до 4,17 миллиона в месяц) — 20%;

свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

По более высокой ставке налог будет платиться не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем, уточняют «Ведомости». Для граждан с доходом меньше 200 тысяч рублей в месяц ставка НДФЛ не изменится и останется на уровне в 13%. При этом доходы участников войны под повышенную ставку НДФЛ не попадут, пишет ТАСС.

Кроме того, как пишут «Ведомости», изменения также коснутся налога на прибыль компаний — его предлагается повысить с нынешних 20 до 25%.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения позволят обеспечить «стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов» на ближайшие шесть лет. По его словам, предлагаемая прогрессивная шкала «не должна касаться подавляющей части населения». «Ведомости» уточняют, что изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны — то есть около 2,5 миллиона человек.

Предложения Минфина, как говорится в пресс-релизе, будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства. Когда это произойдет, не уточняется.

29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «продумать подходы» к тому, как изменить российскую налоговую систему так, чтобы налоговая нагрузка распределялась «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимые налоговые новации уже готовятся, но конкретных мер не называл.

14 мая Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц. При обсуждении этого вопроса в Госдуме 23 мая спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что прогрессивная шкала не будет касаться доходов участников боевых действий в Украине, потому что они «защищают нас, страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику», а шкала «должна быть справедливой».

Эксперты РАНХиГС предполагали, что власти могут пойти на повышение налогов из-за нехватки денег в бюджете, а также чтобы «снизить бедность и неравенство», отмечая при этом, что ни один из возможных сценариев (тогда параметры еще не были известны) не поможет в достижении этих целей и скорее приведет к замедлению экономической активности.

К чему приведет повышение налогов для россиян? Бедных меньше не станет, а экономика замедлится — так считают даже близкие к властям эксперты Власти вряд ли прислушаются: деньги нужны «здесь и сейчас»

К чему приведет повышение налогов для россиян? Бедных меньше не станет, а экономика замедлится — так считают даже близкие к властям эксперты Власти вряд ли прислушаются: деньги нужны «здесь и сейчас»