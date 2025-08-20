Минфин предложил поднять для «иноагентов» НДФЛ до 30%. Такая ставка сейчас установлена для нерезидентов

Минфин предложил законопроект, который установит для «иноагентов» ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Такая ставка будет действовать в течение всего года, в котором гражданин был в статусе «иноагента» «хотя бы один день».

Сейчас ставка НДФЛ в 30% установлена для — то есть тех, кто в течение года провел больше дней за рубежом, чем в России. Законопроект Минфина, как отмечают «Ведомости», фактически приравнивает «иноагентов» к налоговым нерезидентам.

Законопроект Минфина также предлагает некоторые льготы — например, освободить от налогов доходы от продажи недвижимости, которая была в собственности более трех лет — но «иноагенты» этими льготами воспользоваться не смогут. Кроме того, законопроект предполагает, что «иноагенты» начнут платить налоги при погашении акций, облигаций и инвестиционных паев.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта увеличит доходы российского бюджета, уточняют «Ведомости». Другие причины решения повысить ставку НДФЛ для «иноагентов» неизвестны.

Инициативу Минфина поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Ведомости» отмечают, что если законопроект будет принят в осеннюю сессию Госдумы, то действовать он начнет со следующего налогового периода — с 1 января 2026 года.

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, согласно которой ставка налога зависит от размера дохода и составляет от 13% до 22% (при заработке свыше 4,17 миллиона рублей в месяц). Нерезиденты платят 30% со всех доходов из России за одним исключением: если человек официально работает на российскую компанию даже удаленно из-за рубежа, НДФЛ с его зарплаты удерживается по «резидентской» ставке.

В реестре «иностранных агентов», который ведет Минюст России, сейчас 1050 записей — в него попадают как физические лица, так и организации. Обновления списка появляются практически каждую пятницу за редкими исключениями. Давление на людей, объявленных «иноагентами» в России (и за ее пределами), постоянно растет — их штрафуют за «уклонение от обязанностей иностранного агента», после чего возбуждают уголовные дела. Кроме того, «иноагентам» запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью, а также участвовать в выборах.

