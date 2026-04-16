Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение блогера Виктории Бони к Владимиру Путину. Он отметил, что обращение «обратило на себя внимание аудитории» и собрало много просмотров в соцсетях.

«Там затрагиваются многие темы, отдельно, по которым, вы видели, на самом деле ведется работа. <…> Да, действительно, это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал Песков на брифинге 16 апреля.

Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Путину 14 апреля. Она перечислила пять проблем, о которых президенту не докладывают всей информации: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. «Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться», — заявила Боня. К 16 апреля видео набрало более миллиона лайков.

В поддержку Бони выступила Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая и блогер, у которой четыре миллиона подписчиков в инстаграме. В своем обращении она тоже назвала волнующие россиян проблемы, упомянув и коррупцию. «Я не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов», — сказала Айза.

