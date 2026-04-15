Видео с обращением Виктории Бони к Путину (в заблокированном инстаграме) набрало миллион лайков

Видео Виктории Бони с обращением «от лица народа» к президенту РФ Владимиру Путину набрало более 20 миллионов просмотров и миллион лайков в инстаграме.

Блогер опубликовала новый ролик с комментарием на тему своего обращения. Она заявила, что после публикации обращения с ней связались журналисты, в том числе Юрий Дудь, а также независимые издания «Дождь» и The Insider, но она не собирается давать интервью.

«Ребят, у нас разные задачи. <…> Я никаких интервью раздавать не буду. Я свою страну люблю, я ее не предам. Я за страну, за народ. Мне больше сказать нечего. Я не оппозиционер какой-то там. Не была им и не собираюсь им быть. Я просто человек, у которого есть сердце», — сказала Боня.

Виктория Боня 14 апреля опубликовала в инстаграме 18-минутное обращение к Владимиру Путину, заявив, что его боятся все, но не она. В своем видео блогер перечислила пять насущных проблем, «о которых ни один губернатор не скажет»: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей и моря в Анапе мазутом, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие и уничтожение скота в Новосибирской области, а также блокировки интернета.

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)

Обращение Бони

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)