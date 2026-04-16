В администрации президента, как узнала «Медуза», «настоятельно попросили» лояльные СМИ «не развивать тему обращения Бони»

Источник «Медузы» в одном из лояльных российской власти СМИ сообщил, что от политического блока администрации президента поступила «настоятельная просьба» «не развивать тему обращения Бони».

Исключение, по его словам, составляют лишь реакции официальных лиц на записанное блогером обращение к президенту РФ, вызвавшее большой резонанс.

До 16 апреля, сообщил источник «Медузы», никакого «блока» на публикации о Виктории Боне у государственных и лояльных власти СМИ не было.

«На Боне всегда хорошо собирается трафик», — отметил он, предположив, что СМИ, несмотря на просьбу из администрации президента, будут пытаться писать о блогере.

Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Путину 14 апреля. Она перечислила пять проблем, о которых президенту, по ее мнению, не докладывают всей информации: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. По состоянию на 16 апреля, видео собрало более 1,1 миллиона лайков на странице Бони в инстаграме.

Обращение Бони 16 апреля прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в обращении «затрагиваются резонансные темы», отметив, что по ним уже «ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания». Боня после комментария Пескова записала очередное видео, в котором со слезами на глазах поблагодарила Кремль «за то, что не прошли мимо». Блогер также сказала, что не знает, какая у нее дальше будет судьба, но «оно того стоило».

