Возможно, вы пропустили эту историю, которую все обсуждали на выходных: Артемий Лебедев оскорбил ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко Это одно из самых популярных шоу в России. Вот что там случилось

Внимание! В тексте есть мат и упоминания про сексуальные практики.

В минувшую пятницу, 17 апреля, вышел новый выпуск — одного из самых популярных развлекательных шоу в Рунете. В нем ведущие, комики Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев, разбирают гостя и задают ему вопросы. Героем нового выпуска стал дизайнер и прокремлевский пропагандист Артемий Лебедев.

Лебедев сразу же заявил, что не верит в астрологию. На вопросы Иванченко, которая составляла его натальную карту и просила прокомментировать выводы из нее, он отвечал односложно и часто язвительно. Иванченко язвила в ответ, одновременно пытаясь вывести Лебедева на более развернутые и откровенные ответы. Журавлев старался разрядить обстановку и поддержать коллегу, называя поведение Лебедева провокацией, на которую не стоит поддаваться.

Напряжение между ведущими и гостем достигло пика к концу первого часа шоу (всего выпуск длится два часа). Иванченко задавала Лебедеву вопросы о его личной жизни, но которые тот не хотел отвечать. «Ну что ты, стесняшка, блин, нафиг! Расскажи что-нибудь!» — попросила Иванченко. «Нет, давай личную жизнь оставим», — ответил Лебедев. «А что мне делать?» — развела руками ведущая. «Сосать», — сказал гость.

Журавлев назвал этот ответ очередной провокацией Лебедева и призвал Иванченко «не вестись». Она потребовала от Лебедева извинений. Тот извинился. «Ты поступил некрасиво. Недостойно своей Венеры в Рыбах. И вообще недостойно мужского [поведения] <…> Ты взрослый 50-летний мужик», — заявила Иванченко. За этими словами в видео последовала монтажная склейка, после которой Иванченко продолжила вести шоу.

Еще через 15 минут она снова упрекнула Лебедева в том, что он не отвечает на вопросы. «Было бы здорово, если бы ты свою маску приоткрыл, но ты приоткрывать ее не хочешь. <…> Я говорю: мне сложно. Ты говоришь: ну вывози. <…> Давай выйдем на какую-то человеческую нить разговора», — сказала Иванченко. «Задай вопрос нормальный», — ответил Лебедев.

После этого ведущая расплакалась — но снова быстро взяла себя в руки и продолжила разбирать натальную карту Лебедева.

Иванченко опубликовала этот фрагмент шоу в своем инстаграме и получила в ответ много сочувственных комментариев — и от обычных пользователей, и от знаменитостей. «Олесяяяяяя❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️» — написал певец Сергей Лазарев. «Не представляю, чего стоило не закончить съемку и не уйти», — поддержала ведущая Ирена Понарошку. «😭 козлина какая», — осудила Лебедева ведущая Ксения Бородина. «В почти любой другой стране это было бы его последнее интервью», — добавила блогер Полина Бржезинская. «Давай дадим ему пи***лей, что б лицо с волосами было монохром, так сказать», — предложила актриса и комик Марина Федункив.

Ведущая Анфиса Чехова назвала поведение Лебедева «эмоциональным насилием». «Понимая, что ведущая не может прервать съемку, это ее работа и за кадром стоит огромная группа, чье время стоит денег, Артемий с изысканным удовольствием садиста сыпал сарказмом, переходящим в открытые оскорбления!» — заявила Чехова в инстаграме. Она выразила надежду на то, что Лебедев извинится перед Иванченко. А если этого не случится, призвала женщин объединяться и бороться против «показательного абъюза на экранах».

Не осталась в стороне и блогер Виктория Боня. «Разве это традиционные ценности, когда в прямом эфире взрослые мужчины позволяют себе оскорблять женщин, называть их „эскортницами“, „престарелыми“, отправлять „сосать“? <…> Почему сегодня такие люди находятся в публичном пространстве и представляют интересы нашего народа? Не пора ли им на пенсию?» — спросила Боня. Свои претензии она адресовала не только Лебедеву, оскорбившему Иванченко, но и пропагандисту Владимиру Соловьеву и депутату Госдумы Виталию Милонову, которые оскорбляли ее саму после ее обращения к Путину. Возмущение Бони уже нашло отклик в соцсетях, где пользователи (и женщины, и мужчины) призывают «отменить» Лебедева, Милонова и Соловьева.

При этом некоторые, комментируя конфликт Иванченко и Лебедева, выразили мнение, что ведущая сама вела себя агрессивно по отношению к гостю и допускала некорректные реплики в его адрес. «Ну ок, сделаем вид, что Олеся весь выпуск не навешивала ярлыки на Артемия. Одно слово было лишним, отвратно себя повел, но Олеся тоже весь выпуск токсичила», — таким был один из комментариев под постом в инстаграме Иванченко.

«После рилсов даже выпуск смотреть не хотела, так злилась на него [Лебедева]! Но после просмотра изменила мнение об этой ситуации: с самого начала Олеся очень нервничала и была предвзята к гостю, он интеллигентно смолчал кучу раз в ответ на абсолютно хамские высказывания под видом экспертного мнения. <…> Слово „сосать“ звучит резко, но если знать , то и к данному высказыванию вопросов нет», — говорилось в другим комментарии.

Ведущая отреагировала на резонанс постом, который можно назвать примирительным: «Вот такой случился выпуск. Наверное, самый сложный для меня за всю историю нашего шоу. Реакция разная, и это нормально. Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? <…> Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую (как бы легко это не выглядело на экране) работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию. На Артемия никаких обид я не держу. Не случилось. И так тоже бывает. Всех благодарю!»

Артемий Лебедев известен своими провокационными высказываниями. В 2024 году в интервью журналисту Юрию Дудю он назвал Лигу безопасного интернета «хуйней на палке». Дудь также цитировал другое интервью Лебедева, в котором тот произнес слово «пиздулина», и спросил, было ли это искажением фамилии Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета. Лебедев ответил, что это «эзопов язык для описания турбопатриотов», но отрицал, что слово «пиздулина» образовано от фамилии Мизулиной.

После этого интервью Мизулина заявила о намерении обратиться в суд. Лебедев извинился перед ней, но это не помешало ее подать иск о защите чести и достоинства. Ответчиками по нему выступил и Лебедев, и Дудь. Весной 2025 года суд постановил взыскать с них 300 и 200 тысяч рублей соответственно. «Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала Мизулина в своем телеграм-канале после решения суда. Изначально она хотела получить компенсацию в 10 миллионов рублей, но не стала на ней настаивать.

