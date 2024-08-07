Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной. В интервью Дудю он назвал Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке»

Артемий Лебедев извинился перед главой Екатериной Мизулиной за высказывания в интервью журналисту Юрию Дудю. Дизайнер принес извинения в ролике с обзором новостей, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Внимание. Далее в тексте есть мат.

Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами.

У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной <…>, но то, что могло сложиться такое ощущение у зрителя, у слушателя, что я называю ее Пиздулиной, — это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду. Поэтому в этом месте я приношу прощение и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, никак не хотел вас оскорблять.

Лебедев пообещал продолжать «бороться» с общественной деятельностью Мизулиной. Дизайнер признал право главы Лиги безопасного интернета обратиться в суд, который Лебедев назвал «самым честным и справедливым в мире». «Я уверен, что наши адвокаты встретятся и достойно обсудят все это дело, а судья вынесет справедливое решение», — добавил он.

В интервью Дудю Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». «Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает или на что-то влияет или что у нее есть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Потому что Лига безопасного интернета… Хуйня на палке короче. <…> Я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — заявил Лебедев.

По его словам, под «Пиздулиной» в своих высказываниях в более ранних интервью имел в виду собирательный образ «турбопатриотов, которые считают, что они моральные камертоны». В ответ на вопрос Дудя, имел ли в виду Лебедев Мизулину, выражаясь таким образом, дизайнер сказал: «Я не знаю, что ты подумал».

В ответ Мизулина сообщила, что ее организация подаст в суд на Лебедева и Дудя. Она заявила, что в интервью распространяются «сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» Лиги безопасного интернета и лично Мизулиной.

Обновление. Екатерина Мизулина заявила, что не принимает «так называемые „извинения“» Артемия Лебедева. Она пообещала приложить видео с извинениями к исковому заявлению — «как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета» со стороны Лебедева. Также Мизулина попросила VK (с осени 2023 года Лебедев — директор по дизайну соцсети) прокомментировать интервью их сотрудника «иноагенту» Юрию Дудю. «Разделяют ли они позицию своего сотрудника относительно деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина?» — спросила Мизулина.

Что еще Лебедев говорил в интервью Дудю

Артемий Лебедев — «гуманист и пацифист». Он считает, что «Путин спас Навального», но Пригожина все-таки убил Главные цитаты из трехчасового интервью Юрию Дудю для тех, кто не в силах его смотреть (понимаем вас)

Что еще Лебедев говорил в интервью Дудю

Артемий Лебедев — «гуманист и пацифист». Он считает, что «Путин спас Навального», но Пригожина все-таки убил Главные цитаты из трехчасового интервью Юрию Дудю для тех, кто не в силах его смотреть (понимаем вас)