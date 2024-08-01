Екатерина Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета подаст в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя. Дизайнер назвал ее организацию «****** [фигней] на палке»

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасносного интернета, заявила, что ее организация подаст в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

1 августа Дудь опубликовал интервью с Лебедевым. По мнению Мизулиной, в нем «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» самой Мизулиной и ее организации.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А.Лебедева, а также иностранного агента Ю.Дудя. Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников », — говорится в ее посте.

Она не уточняет, о каких сведениях в интервью идет речь.

Внимание. Далее в тексте есть мат.

В интервью Дудю Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». «Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает или на что-то влияет или что у нее есть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Потому что Лига безопасного интернета… Хуйня на палке короче. Я тоже могу щас сказать, что у меня лига налепленных пельменей, и всех ебать, рассказывая, как себя надо вести. <…> Я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — заявил Лебедев.