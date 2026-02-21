США и Великобритания предсказали российское вторжение за несколько месяцев до февраля 2022 года. Как им это удалось? И почему украинцы и европейцы им не поверили? Главное из большой статьи The Guardian

Спутниковый снимок скопления российской техники неподалеку от границы с Украиной. 19 января 2022 года Maxar Technologies / EPA / Scanpix / LETA

Американская и британская разведки еще в 2021 году смогли предсказать полномасштабное вторжение России в Украину. Но европейские союзники, а также украинское руководство не восприняли их предупреждения всерьез. Журналист The Guardian Шон Уокер на основании более чем сотни интервью с разведчиками, чиновниками и дипломатами из разных стран подробно реконструировал последовательность событий. Пересказываем главное из его статьи.

Задним числом западные аналитики полагают, что Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в 2020 году. В это время были приняты поправки в Конституцию, которые обеспечили Путину возможность оставаться у власти после 2024 года. Тогда же в Россию пришел ковид, и Путин самоизолировался: он мало с кем встречался, зато читал много книг об истории России — и, видимо, размышлял о своем месте в ней.

В том же 2020-м в Беларуси жестоко подавили протесты против Александра Лукашенко, а в России отравили Алексея Навального. Все эти разрозненные события подталкивали Путина к консолидации власти и реализации великодержавных амбиций.

Весной 2021 года Россия под видом военных учений стала собирать войска у границ Украины и в Крыму. Американская разведка получила сведения, что Путин использует свое послание Федеральному собранию 21 апреля для обоснования вторжения. Предполагалось, что Россия намеревается формально аннексировать «народные республики» Донбасса, а также пробить сухопутный коридор в Крым — для этого ей потребовалось бы присоединить также части Запорожской и Херсонской областей.

Байден позвонил Путину, выразил обеспокоенность — и предложил встречу на высшем уровне. Учения завершились, российские войска отошли от границы. Речь Путина оказалась невоинственной. Встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. Об Украине Путин почти не говорил. Администрация Байдена решила, что опасность миновала.

Однако в июле Путин опубликовал пространное эссе «Об историческом единстве русских и украинцев». Многие — и в том числе западные разведки — восприняли его как декларацию намерений: для Путина принципиально, чтобы Украина так или иначе входила в сферу влияния Москвы.

В сентябре 2021 года, в связи с военными учениями «Запад», Россия снова стала наращивать военное присутствие у границ с Украиной и в Беларуси. США получили новые разведданные: на сей раз Путин намеревался фактически захватить Украину целиком, взять Киев и установить там марионеточный режим. Внимание администрации Байдена в это время было поглощено последствиями вывода американских войск из Афганистана: это был тяжелый удар по ее престижу.

В ноябре Байден отправил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Он должен был встретиться с Путиным и сказать ему примерно следующее: мы знаем, что вы собираетесь сделать, и предупреждаем, что, если вы это сделаете, последствия будут для вас катастрофическими. Однако Путин остался в своей резиденции в Сочи и не принял Бернса лично. Директору ЦРУ пришлось довольствоваться разговором по телефону.

Путин проигнорировал угрозы Бернса. Когда глава ЦРУ вернулся в Вашингтон, Байден попросил его поделиться личным впечатлением: собирается ли Путин нападать на Украину? Бернс ответил утвердительно.

Вскоре после поездки Бернса директор национальной разведки США Эврил Хейнс по поручению Байдена отправилась в Брюссель и провела брифинг для глав разведок стран НАТО. Она поделилась некоторыми американскими разведданными, а также главным выводом: Россия готовит вторжение в Украину. Ее поддержал глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур.

Европейские коллеги восприняли это предупреждение с большим скепсисом. Во-первых, американцы и британцы не раскрывали источники своих разведданных, чтобы не ставить их под угрозу. Во-вторых, все помнили, как в 2003 году США, обосновывая вторжение в Ирак, приводили множество разведданных о наличии у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения — а потом все эти разведданные оказались ложными.

Наконец, в-третьих, европейцы привыкли считать Путина рациональным игроком — и им было трудно представить, что он будет готов на фактический разрыв с Западом ради Украины. Французская и немецкая разведки считали, что стягивание российских войск к украинским границам — это блеф, призванный оказать давление на Украину и Запад и укрепить российские переговорные позиции.

В Киеве американские и британские предупреждения воспринимали похожим образом. К президенту Владимиру Зеленскому отправился британский министр обороны Бен Уоллес — и заявил, что уже не может быть сомнений, что российское вторжение готовится — вопрос лишь в сроках. Зеленский счел это преувеличением.

В течение декабря 2021-го — января 2022 года американская и британская разведки получили детальные сведения о планируемом вторжении. В первую очередь они основывались на спутниковых снимках позиций российских войск вблизи границ с Украиной, а также на перехватах переговоров — которые велись, возможно, не только на самих позициях, но и в Генштабе. Предположительно, дополнительные косвенные подтверждения они получали от информаторов в Кремле. Там почти никто не был посвящен в планы Путина, но трудно было не заметить, что президент проводит очень много времени с военными, очевидно, к чему-то готовясь.

К январю американцы и британцы уже знали, что Россия готовит вторжение с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Они знали, что будет десант в аэропорту Гостомель, который планировалось использовать как плацдарм для быстрого захвата Киева. Знали и о том, что в Киев забросят специальные отряды, которые должны будут в самом начале вторжения убить Зеленского.

Гостомель, 10 марта 2022 года

Бернс приехал в Киев, чтобы в очередной раз предупредить Зеленского, — но тот снова не воспринял предупреждения всерьез. Украинский президент опасался, что, если он отдаст распоряжения о подготовке к войне, это вызовет панику среди граждан, а Россия воспримет это как провокацию.

К середине февраля США, Великобритания и некоторые другие государства эвакуировали свои посольства из Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц съездили в Москву, надеясь отговорить Путина от нападения. 12 февраля состоялся последний телефонный разговор Байдена с Путиным. Американский президент убедился, что российский лидер уже все решил и совершенно не заинтересован ни в каких переговорах.

Отчаявшись убедить Зеленского, администрация Байдена — в частности, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан — сосредоточилась на контактах с военным руководством Украины, включая Главное управление разведки. Там предупреждения воспринимали гораздо серьезнее, но для того, чтобы приступить к военным приготовлениям, требовалась политическая санкция — а ее мог дать только Зеленский.

21 февраля состоялось знаменитое заседание Совета безопасности России. Формально оно было посвящено вопросу признания «ДНР» и «ЛНР». Но именно тогда многие — включая представителей российской элиты — поняли, что фактически речь идет о войне с Украиной. Возражать почти никто не отважился.

На следующий день собрался украинский Совет безопасности. Главком ВСУ Валерий Залужный настаивал на введении военного положения, но Зеленский ограничился чрезвычайным положением. Вероятно, он ожидал, что российские войска войдут на Донбасс — и этим дело ограничится. Впрочем, в тот же день украинскому президенту доложили, что несколько групп, которые должны его убить, уже находятся в Киеве.

Американские, британские и польские спецслужбы 23 февраля подтвердили, что приказ о начале вторжения уже отдан. Несмотря на это, в Киев прибыл глава немецкой разведки Бруно Каль — его потом пришлось эвакуировать с большими трудностями.

Вторжение началось в ночь на 24 февраля. Верховная Рада спешно собралась и все-таки ввела военное положение. Зеленский провел значительную часть дня, обзванивая западных лидеров, начиная с британского премьера Бориса Джонсона, с одной просьбой: связаться с Путиным и сказать ему, чтобы он остановил войну.

Парадоксальным образом, американские и британские спецслужбы, точно оценив намерения России, переоценили ее возможности, а также недооценили способность Украины сопротивляться. Они ожидали, что Киев падет очень быстро. Однако украинская армия, даже несмотря на свою неготовность в самом начале вторжения, смогла сорвать десант в Гостомеле и отстоять столицу.

Шон Уокер заключает, что важнейший урок, который все разведки мира извлекли из истории с американским предсказанием российского вторжения в Украину, заключается в следующем: не следует исключать тот или иной сценарий только потому, что он кажется иррациональным или невозможным.

