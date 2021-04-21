Внутренняя политика. Ковид еще не побежден, всем нужно прививаться и держать под контролем внешние рубежи. Забота о молодежи — приоритетная задача. Мы будем помогать бедным семьям с детьми. Поддержим неполные семьи, введем новые выплаты беременным. Всем родителям школьников — по 10 тысяч рублей. Построим 1300 новых школ. В вузах появятся еще 45 тысяч бюджетных мест. Госуслуги станут доступнее: с 2022-го они должны работать по принципу одного окна, через три года — дистанционно и 24 часа в сутки. Будем заботиться об окружающей среде: вредные выбросы — квотировать, за нанесение экологического вреда — штрафовать. Получил прибыль за счет природы — убери за собой. Поддержим регионы со взвешенной финансовой политикой. Вложимся в инфраструктуру, за три года достроим трассу Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург. Будем развивать туризм — как только будет возможно, откроем границы и упростим выдачу виз.

Внешняя политика. Россия будет отстаивать свои интересы. Характерно, что Запад даже не заметил и не осудил попытку покушения на Александра Лукашенко. Можно как угодно относиться к его политике, но организация госпереворота и политических убийств — это уже слишком. В последнее время попытки цеплять Россию стали новым видом спорта. Цепляют то тут, то там, безо всяких причин. И вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Кстати, — великий писатель. А мы ведем себя скромно и сдержанно. Не хотим сжигать мосты, но ответ России на провокации будет асимметричным, быстрым и жестким. Пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. У нас на боевом дежурстве уже находятся новейшие комплексы вооружений, а в ближайшее время их будет еще больше. Но мы стараемся выстраивать хорошие связи со всеми — с Азией, Африкой, со многими странами Европы, партнерами по БРИКС, по СНГ, союзниками по … ой, то есть .

Это приблизительный пересказ послания Владимира Путина Федеральному собранию. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами. Полностью посмотреть видеоверсию послания можно тут.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA