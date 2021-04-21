Выплаты бедным семьям, Лукашенко пытались убить, Киплинг великий писатель, враги подвывают — и пожалеют о содеянном Полуторачасовое послание Путина — в двух абзацах
Внутренняя политика. Ковид еще не побежден, всем нужно прививаться и держать под контролем внешние рубежи. Забота о молодежи — приоритетная задача. Мы будем помогать бедным семьям с детьми. Поддержим неполные семьи, введем новые выплаты беременным. Всем родителям школьников — по 10 тысяч рублей. Построим 1300 новых школ. В вузах появятся еще 45 тысяч бюджетных мест. Госуслуги станут доступнее: с 2022-го они должны работать по принципу одного окна, через три года — дистанционно и 24 часа в сутки. Будем заботиться об окружающей среде: вредные выбросы — квотировать, за нанесение экологического вреда — штрафовать. Получил прибыль за счет природы — убери за собой. Поддержим регионы со взвешенной финансовой политикой. Вложимся в инфраструктуру, за три года достроим трассу Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург. Будем развивать туризм — как только будет возможно, откроем границы и упростим выдачу виз.
Внешняя политика. Россия будет отстаивать свои интересы. Характерно, что Запад даже не заметил и не осудил попытку покушения на Александра Лукашенко. Можно как угодно относиться к его политике, но организация госпереворота и политических убийств — это уже слишком. В последнее время попытки цеплять Россию стали новым видом спорта. Цепляют то тут, то там, безо всяких причин. И вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Кстати, Киплинг — великий писатель. А мы ведем себя скромно и сдержанно. Не хотим сжигать мосты, но ответ России на провокации будет асимметричным, быстрым и жестким. Пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. У нас на боевом дежурстве уже находятся новейшие комплексы вооружений, а в ближайшее время их будет еще больше. Но мы стараемся выстраивать хорошие связи со всеми — с Азией, Африкой, со многими странами Европы, партнерами по БРИКС, по СНГ, союзниками по организации Варшавского… ой, то есть ОДКБ.
Это приблизительный пересказ послания Владимира Путина Федеральному собранию. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами. Полностью посмотреть видеоверсию послания можно тут.
Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA