Интернет отключен уже 100 часов. Счет погибших, возможно, идет на тысячи. Трамп призывает к захвату госучреждений и обещает, что «помощь уже в пути» Что происходит на 17-й день протестов в Иране

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря, продолжаются уже 17 дней. При этом 13 января было зафиксировано минимальное количество акций за все дни — 14 в шести провинциях, сообщил востоковед Никита Смагин. По его наблюдениям, 13 января пока не было ни одного свидетельства о крупной акции и лишь два сообщения о демонстрациях с числом участников больше 100 человек. Связано ли это с тем, что протест затухает, или исключительно с тем, что у иранцев по-прежнему нет связи друг с другом и внешним миром, — неизвестно.

Интернет в Иране отключен уже больше 100 часов, следует из данных проекта NetBlocks. По всей видимости, подавлен в том числе спутниковый интернет через систему Starlink, с помощью которого иранцам в предыдущие дни удавалось делиться отдельными видео с протестов, пишет Смагин. Телефонная связь тоже ограничена: Associated Press сообщает, что несколько человек из Тегерана дозвонились их корреспонденту в Дубае, но перезвонить им не удалось. Собеседники AP рассказали, что в иранской столице сожжены несколько правительственных зданий, в центре города много силовиков. Они останавливают прохожих и ходят по квартирам в поисках терминалов Starlink.

За предыдущие 16 дней протестов в Иране были убиты как минимум 646 человек, в том числе 505 протестующих (включая девятерых несовершеннолетних), 133 сотрудника правоохранительных органов и военных, один прокурор и семеро гражданских лиц, которые не участвовали в протестах, сообщила организация иранских активистов в изгнании HRANA. По ее данным, с начала протестов были задержаны больше 10700 человек. Неназванный представитель иранской власти заявил Reuters, что число погибших достигло 2000 человек. По соцсетям и СМИ разошлись кадры, на которых сняты десятки тел в мешках для трупов в морге города Кахризак, провинция Тегеран.

Стало известно о, предположительно, первом смертном приговоре на фоне протестов. Курдская правозащитная организация Hengaw сообщила, что казнить собираются 26-летнего жителя города Фардис Эфрана Солтани. Его задержали 8 января, а уже 12 января его семья узнала, что Эфрану вынесли смертный приговор. Исполнение приговора назначено на 14 января. Близкие Солтани не знают, в чем его обвинили и когда прошел суд. «Мы никогда не видели, чтобы дело развивалось так быстро. Правительство использует все способы, чтобы подавить людей и посеять страх», — заявили в Hengaw.

США объявили о введении 25-процентных пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном. Любое государство, которое торгует с режимом аятолл, будет платить пошлину в размере 25% «со всех деловых операций, осуществляемых с США», заявил американский президент Дональд Трамп. Такое решение создает дополнительное давление на Иран, который и так испытывает серьезные экономические трудности (они и стали триггером протестов). При этом оно также может поставить под угрозу торговое перемирие США с Китаем, который является основным покупателем иранской нефти.

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран. В предыдущий раз аналогичное сообщение было опубликовано в июне 2025 года, за неделю до того, как США нанесли ракетно-бомбовый удар по ядерным объектам Ирана. Сейчас Вашингтон тоже рассматривает возможность удара — Дональд Трамп уже не раз угрожал Тегерану вмешаться, ссылаясь на то, что иранский режим убивает протестующих. При этом окончательное решение о вмешательстве (каким оно будет и будет ли вообще) еще не принято, свидетельствуют источники западных СМИ.

По их словам, Белый дом рассматривает широкий спектр способов повлиять на происходящее в Иране — от «психологического воздействия» на лидеров режима и новых санкций до кибератак на аппарат внутренней безопасности (который занимается подавлением протестов) и ударов по ядерным объектам и хранилищам ракет.

Тегеран дал понять, что готов к переговорам. «Если Вашингтон хочет испытать военный вариант, мы готовы», — заявил «Аль-Джазире» глава МИД Ирана Аббас Арагчи. При этом он выразил надежду, что США предпочтут «мудрый вариант» диалога. «Мы готовы сесть за стол переговоров по ядерной проблеме при условии, что это будет без угроз и диктата», — добавил Арагчи.

Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. !» — написал президент США в соцсетях 13 января. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, выразил мнение, что мир наблюдает «последние дни» режима аятолл.