Трамп объявил о пошлинах в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

США вводят пошлины в размере 25% в отношении стран, которые ведут бизнес с Ираном, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, любая страна, ведущая бизнес с Ираном, «будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США».

«Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным», — написал президент США.

Никаких деталей Трамп не привел. Как отмечает The Washington Post, остается неясным, будут ли новые тарифы введены в дополнение к уже существующим американским пошлинам. Опрошенные газетой экономисты считают, что в этом случае экономика США может понести значительный ущерб.

Bloomberg пишет, что основные торговые партнеры Ирана — Индия, Китай и Турция.

Китай — крупнейший в мире покупатель иранской нефти, с декабря китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы закупок. Введение дополнительных 25-процентных пошлины на продукцию из Китая может привести к нарушению торгового перемирия, заключенного Трампом с председателем КНР Си Цзиньпином, добавляет Bloomberg.

С конца декабря 2025 года в Иране проходят массовые антиправительственные протесты. Власти начали подавлять выступления, сообщалось о сотнях погибших и тысячах арестованных, однако достоверных данных о том, что происходит, нет — последние несколько суток в Иране практически полностью отключен интернет.

США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране, заявлял Трамп. По информации The New York Times, в последние дни президенту США представили несколько вариантов военных ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране.

