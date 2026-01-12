США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране, заявил Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

На вопрос, пересек ли Иран обозначенную ранее «красную линию», ограничивающую убийства протестующих, Трамп ответил: «Похоже, они начинают это делать».

«Мы рассматриваем это очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов. Мы примем решение», — заявил Трамп.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались из-за экономического кризиса, но затем приняли антиправительственный характер и охватили практически всю страну. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о том, что происходит, нет — последние несколько суток в Иране практически полностью отключен интернет. По данным зарубежных правозащитников, число погибших в ходе протестов превысило 500 человек.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Трампу в последние дни представили несколько вариантов новых военных ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране. По словам собеседников газеты, президент США еще не принял окончательного решения, но «всерьез рассматривает возможность санкционирования» нового удара. О том, что представители администрации Трампа провели предварительные обсуждения вариантов, также писал The Wall Street Journal.

