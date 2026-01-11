Дональду Трампу в последние дни представили несколько вариантов новых военных ударов по Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на несколько американских источников.

По информации газеты, представленные президенту США варианты включают удары по невоенным объектам в Тегеране. Подробностей о том, что это за объекты, нет.

По словам собеседников The New York Times, Трамп еще не принял окончательного решения, но «всерьез рассматривает возможность санкционирования» нового удара. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что перед любым потенциальным нападением командующим в регионе потребуется время, чтобы укрепить американские позиции и подготовиться к возможным ответным ударам со стороны Ирана.

О том, что представители администрации Трампа провели предварительные обсуждения вариантов, также пишет The Wall Street Journal. Один из чиновников говорит, что обсуждался крупномасштабный воздушный удар по военным объектам Ирана. Другой заявил, что консенсуса относительно плана действий нет, и пока никакая американская военная техника или персонал не были передислоцированы для подготовки к удару.

Источники называют эти обсуждения частью обычного планирования и уточняют, что никаких признаков неизбежного нападения на Иран пока нет.

Белый дом в ответ на запрос о комментарии сослался на пост Трампа в соцсети Truth Social. В нем говорится: «Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь!!!».

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что любая атака США приведет к ответным ударам Тегерана по Израилю и региональным военным базам США, которые будут рассматриваться как «законные цели».

Забастовки в Иране начались 28 декабря, их изначальной причиной стали обвал национальной валюты и огромная инфляция. Вскоре протесты охватили практически всю страну, под контроль протестующих перешли два города на западе Ирана. Власти начали подавление протестов; на фоне этого в стране практически полностью отключен интернет. Число погибших, по некоторым данным, превысило 200 человек, однако точной информации нет.

