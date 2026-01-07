Участники протестов в Иране взяли под контроль два города. К ним начали присоединяться полицейские. Пропаганда утверждает, что демонстрантов разогнали Что известно о массовых акциях, которые проходят уже больше недели

Участник протеста во время демонстрации в Хамедане, Иран, 1 января 2026 года Mobina / MEI / SIPA / Scanpix / LETA

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты. Сначала из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции забастовки устроили торговцы на Большом базаре в Тегеране. Затем протесты охватили почти всю страну. Спустя 10 дней под контроль протестующих перешли два города на западе Ирана. В государственных информационных агентствах захват этих городов не признают, утверждая, что полицейские разогнали демонстрантов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи признал, что экономические проблемы есть, но объяснил их «работой врага». Он также заявил, что «с погромщиками говорить бесполезно» и их «нужно поставить на место».

Спустя 10 дней после начала протестов в Иране под контроль протестующих перешли два города — Абданан и Малекшахи, сообщил 7 января Fox News со ссылкой на . «Сегодня в двух городах на западе Ирана произошли серьезные события: они фактически захвачены, и люди празднуют это прямо на улицах. Они скандируют: „Смерть Хаменеи!“» — сказал телеканалу представитель иранской оппозиции за рубежом Али Сафави. Президент Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави в своем аккаунте в соцсети X также приветствовала вышедших на улицы людей, которые, по ее словам, «заставили карателей отступить».

Город Абданан находится в провинции Илам на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, а Малекшахи — примерно в 100 километрах от него.

Национальный совет сопротивления Ирана в своих сводках описывает, как в Абданане бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались напасть на протестующих. В ответ демонстранты подожгли сетевой магазин «Офог Курош» (Ofogh Kourosh), принадлежащий КСИР.

В городе Малекшахи столкновения начались во время похорон убитого в предыдущие дни Фареса Ага Мохаммади. По сообщениям местных ресурсов, когда Абданан был захвачен протестующими, к ним начали присоединяться полицейские.

В поддержку протестов выступил лидер иранской оппозиции в изгнании , живущий в США. 6 января Пехлеви опубликовал в The Washington Post колонку, в которой написал, что Иран с началом 2026 года «оказался на пороге глубокой трансформации». По его мнению, сейчас исламская республика «более слаба и разобщена, чем когда-либо с 1979 года». По словам Пехлеви, протестующие наряду с призывами к свободе скандируют и его имя — и в связи с этим, как он пишет, он готов возглавить «переход от тирании к демократическому будущему, которое выберет сам народ». Пехлеви предлагает сплотить демократические силы Ирана вокруг трех главных принципов: территориальной целостности страны, защиты индивидуальных свобод и равенства всех граждан, а также отделения религии от государства. «Эти три принципа должны быть подкреплены процессом национального примирения и референдумом для определения будущей демократической формы правления», — говорится в колонке Пехлеви.

Реза Пехлеви Abdul Saboor / Reuters / Scanpix / LETA

Иранские государственные агентства отрицают, что протестующие захватили Абданан и Малекшахи. Агентство Irna сообщает, что в Абданане полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, а агентство Tasnim добавляет, что после этого протестующие «разбежались», и на улицах города вскоре были восстановлены «мир и безопасность».

Власти Ирана по поводу захвата двух городов протестующими отдельно не выступали. Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил на слова Дональда Трампа, который несколькими днями ранее написал, что США готовы «прийти на помощь» иранским протестующим, и заявил, что «внутренние дела Ирана не касаются никого», кроме его народа. «Правительство и народ находятся в состоянии взаимодействия и диалога», — добавил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал протесты только однажды — еще 3 января, на седьмой день уличных акций. Он признал, что в стране есть экономические проблемы (из-за которых изначально начались демонстрации), но назвал нестабильность курса национальной валюты «работой врага». «Протест обоснован, но протест — это не беспорядки. Мы разговариваем с протестующими, и официальные лица должны вести с ними диалог. Но с погромщиками говорить бесполезно. Погромщика нужно поставить на место», — написал Хаменеи.

Начиная с 28 декабря протесты охватили уже как минимум 17 из 31 провинции Ирана, подсчитали журналисты BBC Verify, изучившие доступные видеозаписи. Они отмечают, что реальное число акций «почти наверняка значительно больше». Напряженной остается и обстановка в Тегеране — там по-прежнему протестуют торговцы на Большом базаре, а к ним присоединились студенты, которые провели демонстрацию под лозунгами «Смерть диктатору» и «Протест — наше неотъемлемое право». В ряде районов города, как сообщает Национальный совет сопротивления Ирана, акции переросли в столкновения с силами правящего режима.

По данным базирующейся за рубежом организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), за 10 дней протестов по всей стране (правозащитники зафиксировали их в 27 провинциях страны и 22 университетах) погибли не менее 36 человек — 34 протестующих и двое представителей сил режима. Еще более двух тысяч протестующих были арестованы, сообщает HRANA.

Протесты в Иране за несколько дней охватили всю страну. Протестующие дерутся с полицией и скандируют «Смерть диктатору!» Что происходит в Иране и чего добиваются демонстранты?

Протесты в Иране за несколько дней охватили всю страну. Протестующие дерутся с полицией и скандируют «Смерть диктатору!» Что происходит в Иране и чего добиваются демонстранты?