Протесты в Иране за несколько дней охватили всю страну. Протестующие дерутся с полицией и скандируют «Смерть диктатору!» Что происходит в Иране и чего добиваются демонстранты?

Демонстрация протеста в Тегеране, 29 декабря 2025 года EPA / Scanpix / LETA

Протесты в Иране начались 28 декабря. Причина — экономический кризис: обвал национальной валюты и огромная инфляция. Но лозунги из чисто экономических очень быстро стали политическими: протестующие добиваются свержения аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей политики исламской республики. В результате беспорядков и столкновений с силами безопасности уже погибли не меньше восьми человек. О готовности оказать помощь протестующим уже заявил президент США Дональд Трамп. «Медуза» рассказывает, как развиваются протесты и к чему они могут привести.

Причины протестов

В сентябре 2025 года ООН восстановила санкции против Ирана, которые ввела в 2006 году из-за его ядерной программы и сняла в 2015-м в рамках «иранской ядерной сделки». Возврат санкций вызвал резкое падение курса иранской национальной валюты: если летом 2025 года доллар стоил около миллиона риалов, то к декабрю — уже почти полтора миллиона (а три года назад курс был около 430 тысяч риалов за доллар). Среди тех, кто сильнее всего пострадал от обвала риала, были торговцы мобильными телефонами: им пришлось поднимать цены — и они лишились большинства покупателей. 28 декабря они забастовали — и к продавцам очень быстро присоединились другие группы.

Инфляция в Иране уже пять лет держится на уровне 30–40% в год. За 2025 год продукты подорожали больше чем на 70%, лекарства — на 50%. Осенью к этому добавилась сильнейшая за полвека засуха. Ее основной причиной был природный катаклизм — отсутствие дождей, — но ситуацию значительно ухудшила многолетняя неосмотрительная политика властей — нерациональное и часто бесконтрольное использование ограниченных водных ресурсов Иранского нагорья.

Климатический кризис в Иране

Климатический кризис в Иране

В Иране такая сильная засуха, что власти подумывают об эвакуации Тегерана (где живут 10 миллионов человек)

Климатический кризис в Иране



На таком фоне Иран пережил 12-дневную войну в июне 2025 года. Израиль в первые пару дней фактически уничтожил иранскую противовоздушную оборону, убил почти все военное руководство, а также ведущих ученых и инженеров, которые занимались ядерной программой. Ударам подверглись не только ядерные объекты, но и нефтяные предприятия. На заключительном этапе войны к Израилю присоединились США: они сбросили несколько сверхмощных противобункерных бомб на ядерный объект Фордо.

После войны иранские власти, с одной стороны, ввели некоторые послабления — в частности, фактически перестали наказывать женщин, которые появлялись на улице без хиджабов (это стало причиной предыдущей крупной волны протестов в Иране в 2022–2023 годах). С другой стороны, усилились репрессии против политических диссидентов. За 2025 год казнили почти две тысячи человек, при этом в предыдущие годы количество казней исчислялось максимум сотнями.

Ход протестов

Забастовка продавцов мобильных телефонов в торговом центре «Алаэддин» в центре Тегерана 28 декабря быстро переросла в уличную демонстрацию. Уже на следующий день протесты перекинулись на Большой базар — традиционный центр не только экономической, но и политической жизни иранской столицы, — а также начали распространяться на другие крупные города. Забастовали студенты.

Почти сразу зазвучали политические лозунги, включая традиционные «Марг бар диктатор» («Смерть диктатору!»), («Женщина, жизнь, свобода!»), («Не Газа, не Ливан — моя жизнь за Иран!») и «Азади» («Свобода!»). В некоторых местах к этому добавлялись слоганы, прославляющие шахскую династию Пехлеви, свергнутую в результате Исламской революции 1979 года, и лично шахзаде Резу Пехлеви — формального наследника последнего шаха, ныне претендующего на роль лидера иранской оппозиции в изгнании (он живет в США).

Напоминаем иранскую историю

Напоминаем иранскую историю

Иранцы ностальгируют по временам шаха? Да. Хотят вернуть монархию? Нет

Напоминаем иранскую историю



Власти попытались умиротворить протестующих. 29 декабря президент Масуд Пезешкиан призвал правительство «прислушаться к законным требованиям», а 30-го правительство предложило встречу с представителями протестующих для налаживания диалога. 31-го ушел в отставку глава центробанка Мохаммед Реза Фарзин, формально ответственный за бедственную инфляцию. Но все это не сработало: правительство было готово обсуждать экономические, но не политические претензии.

Власти перешли к силовым разгонам. 29-го против демонстрантов в Тегеране начали применять слезоточивый газ, а 31-го в некоторых городах уже стреляли боевыми патронами. В Кухдеште — преимущественно курдском городе на западе Ирана — выстрелом в голову был убит Амирхесам Ходаярифард. Ему был 21 или 22 года. Власти стали утверждать, что он был членом «Басидж» (молодежного ополчения Корпуса стражей Исламской революции) и убит протестующими. Протестующие настаивают, что Ходаярифард был одним из них, а заявления о его принадлежности к «Басидж» — это ложь властей с целью оправдать силовое подавление протестов.

Демонстрация в Тегеране. 29 декабря Fars News Agency / AFP / Scanpix / LETA

1–2 января почти все крупные иранские города уже были охвачены протестами и беспорядками. Отмечаются случаи, когда протестующие брали штурмом административные здания и полицейские участки. Они регулярно вступают в драки с полицией и отбивают у нее своих задержанных товарищей. Погибли не меньше восьми протестующих, в том числе 15-летний подросток.

Демонстрант на улице Исламской республики в центре Тегерана препятствует движению полиции. Это видео уже сравнивают со знаменитой фотографией человека перед танком на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Вечером 1 января по американскому времени (в Иране было уже утро 2-го) президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth: «Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них принято, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы во всеоружии и готовы к бою».

Протестующие штурмуют административное здание в Фасе, провинция Фарс на юге Ирана. 31 декабря Социальные сети / AFP / Scanpix / LETA

Всего несколько дней назад к Трампу приехал премьер Израиля Биньямин Нетаниягу. По неофициальным данным, он среди прочего договаривался с американским президентом о новых мерах против Ирана, который пытается восстановить свои ядерную и ракетную программы, разрушенные июньской войной. Трамп публично грозил «прибить их к чертям».

Подробнее о войне Израиля и Ирана

Подробнее о войне Израиля и Ирана

Как 12-дневная война изменила жизнь иранцев? Насколько ухудшилось их отношение к Израилю? И что случится с исламской республикой после смерти Хаменеи?

Подробнее о войне Израиля и Ирана



