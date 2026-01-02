Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «придут на помощь» протестующим в Иране, если власти будут подавлять выступления с применением оружия.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены», — написал Трамп в соцсети Truth.

По всему Ирану уже пять дней продолжаются протесты, вызванные резки падением курса национальной валюты и ростом цен. 1 января иранские СМИ сообщили о появлении первых погибших — как среди участников акций, так и среди сотрудников органов правопорядка. Их точное число неизвестно.

США в июне 2025 года нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам во время 12-дневной ирано-израильской войны. 31 декабря Axios писал, что на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп обсуждал возможность новых ударов по Ирану в 2026 году.