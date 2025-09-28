ООН возобновила санкции против Ирана после десятилетнего перерыва

ООН восстановила санкции против Ирана из-за ядерной программы страны. Ограничения начали действовать с 28 сентября после десятилетнего перерыва, сообщает «Би-би-си».

Санкции были восстановлены после того, как 26 сентября в Совбезе ООН была отклонена резолюция об их шестимесячной отсрочке, предложенная Россией и Китаем. За резолюцию проголосовали четыре страны, еще девять были против, две воздержались.

Совбез ООН ввел санкции против Ирана из-за его ядерной программы в 2006 году, затем они несколько раз ужесточались. В 2015 году были достигнуты договоренности, по которым Тегеран обещал ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие ограничений, и с января 2016 года санкции официально были отменены.

Механизм восстановления санкций был запущен Великобританией, Германией и Францией в августе 2025 года. Они обвинили Иран в «упорном и существенном невыполнении своих обязательств» по сделке 2015 года.

Израиль в июне 2025 года при поддержке США в течение нескольких дней наносил удары по иранским ядерным объектам. После этих атак власти Ирана приостановили сотрудничество с Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ).