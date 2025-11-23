Продажа воды в Тегеране. 10 ноября 2025 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Иран переживает тяжелейший кризис водоснабжения. Резервуары, питающие крупные города, заполнены меньше чем на 10%, вокруг Тегерана — меньше чем на 5%; некоторые водохранилища и вовсе пересохли или очень близки к тому. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что если к началу зимы не пойдут дожди, столицу придется эвакуировать. Куда именно предполагается переместить около 10 миллионов жителей Тегерана — неясно, тем более что в других регионах Ирана ситуация не лучше. Скажем, водохранилища, питающие Мешхед — второй крупнейший город страны, — заполнены на 3% или даже меньше.

На западе Ирана, в Загросских горах, в последние недели выпали дожди. На горе Точал близ Тегерана выпал снег. Но в целом по стране количество осадков составляет лишь около десятой части климатической нормы — Иран переживает самую сухую осень как минимум за полвека.

Плотина Амиркабир близ Тегерана Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

16 ноября иранские власти сообщили, что начали засев облаков — это операция по искусственному вызыванию дождя над бассейном соленого озера Урмия на северо-западе страны. Это озеро, крупнейшее в Иране, сильно обмелело — значительная его часть превратилась в .

Обмелевшее озеро Урмия Hamid / Middle East Images / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA

Сложность в том, что засев может быть эффективен, только если в воздухе достаточно влаги: распыляемые реагенты способствуют ее конденсации и формированию капель дождя. А в Иране сейчас воздух сухой почти повсюду, в том числе в горах, где обычно скапливаются облака.

В Тегеране и других крупных городах введены графики отключения воды. К цистернам с водой выстраиваются очереди. По государственному телевидению показывают, как люди молятся о дожде.

Из-за водного кризиса уже снизилась выработка иранских гидроэлектростанций. Большие затруднения испытывает промышленность, которой вода требуется для охлаждения и других технологических процессов. Сильно сократились посевы сельскохозяйственных культур, что в перспективе грозит дополнительным ростом цен на продукты.

Иран и без того переживает экономический кризис. Цены на еду растут на 3–4% в месяц. Еще в сентябре спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сетовал, что многие граждане теперь не могут себе позволить купить курицу: килограмм филе стоит почти 3,5 доллара при среднем доходе 200 долларов в месяц. Продукты вплоть до картофеля продают в рассрочку.

Иранские власти обсуждают возможность импорта воды, а также заимствования технологий опреснения (среди соседей Ирана бóльшую часть воды таким образом получают, например, ОАЭ). Но из-за санкций и враждебных отношений со многими соседями страна может рассчитывать лишь на очень ограниченную международную помощь.

Молитва о дожде в мечети имамзаде Салеха в Тегеране. 14 ноября 2025 года AFP / Scanpix / LETA

Причины кризиса — сочетание природного и человеческого фактора. На Иранском нагорье нет крупных рек. Оно со всех сторон отгорожено от морей горами, поэтому дождей на нем выпадает мало. А последние несколько лет подряд выдались особенно жаркими и засушливыми.

Сельское хозяйство в Иране критически зависит от искусственного орошения: на него тратится до 90% всей пресной воды. Государство стимулировало разведение культур, требующих обильного полива: риса, сахарной свеклы, фисташек, — поскольку их можно экспортировать. Это был важный источник легальной валютной выручки для страны, обложенной санкциями. При этом орошение обычно осуществлялось самым простым и неэффективным методом: поля просто заливали, так что значительная часть воды просто испарялась или уходила в землю.

По всей стране бесконтрольно бурили тысячи скважин, чтобы выкачивать воду. Помимо исчерпания грунтовых вод, это нередко приводит к просадке почвы — из-за этого под угрозой оказался даже Персеполис, важнейший археологический памятник Ирана. В прежние годы власти, надеясь стимулировать развитие сельского хозяйства, часто узаконивали скважины, пробуренные без лицензии.

Ситуацию усугубляло и строительство множества плотин, в том числе для ГЭС — политических «проектов развития». Они не только нарушали режим немногочисленных и маловодных рек (главным образом из-за этого обмелело озеро Урмия — нынешняя засуха лишь довершила дело), но и создавали множество водохранилищ с относительно большой площадью поверхности — вода из них быстро испарялась.

Кроме того, учет расхода воды в Иране налажен плохо, а тарифы на нее (особенно для сельского хозяйства) сильно субсидировались. Все это также не способствовало рациональному распоряжению водными ресурсами.

21 ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил о переносе столицы Ирана как о решенном деле. Предположительно, новую столицу построят в регионе Мекран на юго-востоке страны — в песчаной пустыне, сухой и жаркой даже по сравнению с остальной территорией Ирана. Зато Мекран расположен неподалеку от моря, так что снабжать его водой можно будет за счет опреснения.

